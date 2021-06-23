Депутат бундестага заявляет, что Германия готовится к войне с Россией

Депутат бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен в своей статье в газете nd.DerTag заявила, что Германия готовится к войне с Россией, для чего наращивает расходы на оборону.



«Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, — это лишь две стороны одной медали», — цитирует РИА Новости 23 июня статью Дагделен.



По её словам, взаимоотношения между Германией и Россией достигли дна, разговоры о новых санкциях против Москвы ведутся ежедневно. Немецкое правительство вместо дипломатии делает ставку на беспрецедентное перевооружение, вкладывая в него 85 миллиардов евро, что превосходит военные затраты Москвы. «Федеральное правительство открыто берет курс на подготовку к войне против России», — считает депутат.

