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Депутат бундестага заявляет, что Германия готовится к войне с Россией

Депутат бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен в своей статье в газете nd.DerTag заявила, что Германия готовится к войне с Россией, для чего наращивает расходы на оборону.

«Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, — это лишь две стороны одной медали», — цитирует РИА Новости 23 июня статью Дагделен.

По её словам, взаимоотношения между Германией и Россией достигли дна, разговоры о новых санкциях против Москвы ведутся ежедневно. Немецкое правительство вместо дипломатии делает ставку на беспрецедентное перевооружение, вкладывая в него 85 миллиардов евро, что превосходит военные затраты Москвы. «Федеральное правительство открыто берет курс на подготовку к войне против России», — считает депутат.

По её мнению, те, кто призывает к борьбе с Россией, не заинтересованы в разрядке напряженности или даже в «общем европейском доме». «Напротив, такими пропагандистскими методами создаются новые образы врага в целях подготовки к вооруженному конфликту с Россией», — отметила Дагделен, напомнив о немецких войсках в Прибалтике, на западной границе России, и военных учениях НАТО.

«Бряцание оружием, конфронтационная риторика и военные угрозы во все большей степени определяют общественный дискурс в Германии. Всех, кто не согласен, называют кремлевской марионеткой. Это с уверенностью можно рассматривать как часть моральной мобилизации и подготовки к войне», — пишет депутат.

По её оценке, политики открещиваются от упрёков в ненависти к России, но ей «бросаются в глаза» двойные стандарты в отношении американских президентов, «по чьим приказам в прошлом были уничтожены тысячи людей по всему миру».

«Нельзя забывать о войне на истребление и разграбление против Советского Союза. Из этого ужасного варварства можно извлечь только один урок: дружба с Россией и другими бывшими советскими республиками должна стать максимой немецкой политики», — заключила Дагделен.

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Комментарии (30)

265056402
в общем, какой смысл в войне, если воевать никто не будет, против нас и так там в администрации головы сидят
265056402
зачем расходы на войну. Давайте лучше ласточек наделают, и всяких станков, которые у нас и так немецкие.
Если бы тут у нас была германия.. трудно сказать, были бы мы вме живи и здоровы, но шанс, что был бы порядок, уважение к власти, достойная оплата труда, развитая промышленность - вполне есть. Если у власти будут прагматичные промышленники, а не амёбные коррупционеры, конечно, жить тяжелее, надо трудиться, но и честнее
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Интересно - попробуйте найти эту газету в Интернете. Добавляйте цайтунг, расшифровывыйте nr - ничего не выйдет. Вроде как есть местная сплетница с двойным названием, второе похоже, но она ли это - черт его знает.
Зато с самого утра потекло гуано по трубам. Исключительно в России. И уже депутаты госдуры с утра, даже не похмелившись толком, делают заявления. Надо же, какую то неизвестную немецкую газетенку выписывают все российские СМИ и депутаны.
Я вот думаю, а если бы по каким то причинам газета сия не вышла, допустим проблемы в типографии, насколько смешнее бы все это выглядело.
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