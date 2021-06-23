Депутат бундестага заявляет, что Германия готовится к войне с Россией

Депутат бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен в своей статье в газете nd.DerTag заявила, что Германия готовится к войне с Россией, для чего наращивает расходы на оборону.
«Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, — это лишь две стороны одной медали», — цитирует РИА Новости 23 июня статью Дагделен.
По её словам, взаимоотношения между Германией и Россией достигли дна, разговоры о новых санкциях против Москвы ведутся ежедневно. Немецкое правительство вместо дипломатии делает ставку на беспрецедентное перевооружение, вкладывая в него 85 миллиардов евро, что превосходит военные затраты Москвы. «Федеральное правительство открыто берет курс на подготовку к войне против России», — считает депутат.
По её мнению, те, кто призывает к борьбе с Россией, не заинтересованы в разрядке напряженности или даже в «общем европейском доме». «Напротив, такими пропагандистскими методами создаются новые образы врага в целях подготовки к вооруженному конфликту с Россией», — отметила Дагделен, напомнив о немецких войсках в Прибалтике, на западной границе России, и военных учениях НАТО.
«Бряцание оружием, конфронтационная риторика и военные угрозы во все большей степени определяют общественный дискурс в Германии. Всех, кто не согласен, называют кремлевской марионеткой. Это с уверенностью можно рассматривать как часть моральной мобилизации и подготовки к войне», — пишет депутат.
По её оценке, политики открещиваются от упрёков в ненависти к России, но ей «бросаются в глаза» двойные стандарты в отношении американских президентов, «по чьим приказам в прошлом были уничтожены тысячи людей по всему миру».
«Нельзя забывать о войне на истребление и разграбление против Советского Союза. Из этого ужасного варварства можно извлечь только один урок: дружба с Россией и другими бывшими советскими республиками должна стать максимой немецкой политики», — заключила Дагделен.