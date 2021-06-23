«А послезавтра он в реанимации»: что именно делает индийский штамм с человеком

«То есть их функция [лёгких] теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года. Пациент поступает в больницу с КТ-2 [вторая степень поражения, выявленная с помощью компьютерной томографии], завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации», — рассказала биолог «Ленте.ру» в интервью, опубликованном 23 июня.

Индийский штамм коронавируса, который теперь официально называется «дельта», наиболее опасен из-за «быстрой консолидации» поражения лёгких. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

В лёгких за газообмен отвечают клетки эпителия, и для этого нужна влажность, и альвеолы производят сурфактанты — смесь веществ, покрывающая лёгкие изнутри. При COVID-19 клетки эпителия перестают производить эту смесь. «А следующий шаг — клетки вообще превратятся в фибробласты [клетки соединительной ткани]. В этом случае они уже ничего хорошего производить не смогут, кроме провоспалительных цитокинов и других пакостей», — объясняет Баранова.



Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 22 июня рассказал, что новый штамм более заразен из-за более быстрого течения болезни. Для борьбы с ним надо иметь «постоянно высокие антитела», а этого можно добиться за счёт вакцинации.

1 июня ВОЗ рекомендовала использовать для обозначения штаммов коронавируса буквы греческого алфавита, то есть альфа, бета, гамма. Британский штамм стал альфой, южноафриканский — бетой, бразильский — гаммой, а индийский — дельтой.

