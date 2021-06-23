Хочешь стать «Мисс SUP-2021»? Действуй!

Что нужно, чтобы принять участие в конкурсе?
1. Пройти регистрацию на сайте фестиваля.
2. С 23 июня по 8 июля отправить в сообщение в группу ВК или в директ в Instagram:
— свою фотографию с пометкой MISS SUP-2021 (приветствуется наличие в кадре доски для SUP-сёрфинга), ширина фото — не менее 800 и не более 2 000 пикселей, снимки должны быть горизонтальные;.
— контактные данные (ФИО, телефон, e-mail).
Как проводится «Мисс SUP» в этом году?
1-й этап. Полуфинал
12 июля фотографии участниц будут выложены на сайт «Фонтанка.ру» и начнется открытое голосование. Отдать свои голоса за понравившихся участниц можно будет с 12 июля по 26 июля включительно. По результатам будут отобраны 10 претенденток на победу, которые примут участие во втором этапе конкурса.
2-й этап. Финал. Дефиле
В день Фестиваля 31 июля состоится заключительный этап конкурса «Мисс SUP-2021». После окончания заплыва, в котором конкурсантки обязательно должны принять участие, 10 финалисток примут участие в импровизированном дефиле на главной сцене Фестиваля, по итогам которого экспертное жюри выберет самую яркую девушку на SUPе в этом году — обладательницу главного приза номинации и титула «Мисс SUP-2021». Победительница получит ценный подарок от друзей и партнеров фестиваля. Остальным финалисткам вручат поощрительные призы от партнёров события.
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Дефиле в купальниках «Мисс SUP - 2019»
Напомним, в этом году водный фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP», организованный городским порталом «Фонтанка.ру», пройдет 31 июля.
Событие бесплатное, но с обязательной регистрацией на сайте www.fontankasup.ru.
В этом году организаторы ввели ряд обязательных ограничений, связанных с безопасностью.
- Без лиша принимать участие в движении на воде по маршруту не разрешается! Лиш — это страховочный черный шнур, который крепится к ноге. Он нужен для того, чтобы в случае падения в воду доска никуда от вас не уплыла.
- Также настоятельно рекомендуем всем участникам карнавала использовать спасательный жилет и соблюдать требования техники безопасности на воде.
- Принять участие в фестивале могут все желающие, достигшие возраста 18 лет. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей.
- Участие на любом плавательном средстве, кроме SUP-борда, запрещено.
При подготовке и проведении VI Международного фестиваля — карнавала любителей сапсёрфинга «Фонтанка-SUP-2021» будут соблюдены меры безопасности, согласно установленным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения «Рекомендациям по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространений COVID-19».
Следить за новостями SUP-феста вы можете:
в рубрике фестиваля на сайте городского портала «Фонтанка.ру»;
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