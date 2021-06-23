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Хочешь стать «Мисс SUP-2021»? Действуй!

Мы объявляем начало самого жаркого конкурса нашего фестиваля — «Мисс SUP-2021».

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Что нужно, чтобы принять участие в конкурсе?

1. Пройти регистрацию на сайте фестиваля.

2. С 23 июня по 8 июля отправить в сообщение в группу ВК или в директ в Instagram:

— свою фотографию с пометкой MISS SUP-2021 (приветствуется наличие в кадре доски для SUP-сёрфинга), ширина фото — не менее 800 и не более 2 000 пикселей, снимки должны быть горизонтальные;.

— контактные данные (ФИО, телефон, e-mail).

Как проводится «Мисс SUP» в этом году?

1-й этап. Полуфинал

12 июля фотографии участниц будут выложены на сайт «Фонтанка.ру» и начнется открытое голосование. Отдать свои голоса за понравившихся участниц можно будет с 12 июля по 26 июля включительно. По результатам будут отобраны 10 претенденток на победу, которые примут участие во втором этапе конкурса.

2-й этап. Финал. Дефиле

В день Фестиваля 31 июля состоится заключительный этап конкурса «Мисс SUP-2021». После окончания заплыва, в котором конкурсантки обязательно должны принять участие, 10 финалисток примут участие в импровизированном дефиле на главной сцене Фестиваля, по итогам которого экспертное жюри выберет самую яркую девушку на SUPе в этом году — обладательницу главного приза номинации и титула «Мисс SUP-2021». Победительница получит ценный подарок от друзей и партнеров фестиваля. Остальным финалисткам вручат поощрительные призы от партнёров события.

#miss_sup_2021

#fontankasup2021

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#впитереплыть

Дефиле в купальниках «Мисс SUP - 2019»

Напомним, в этом году водный фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP», организованный городским порталом «Фонтанка.ру», пройдет 31 июля.

Событие бесплатное, но с обязательной регистрацией на сайте www.fontankasup.ru.

В этом году организаторы ввели ряд обязательных ограничений, связанных с безопасностью.

  • Без лиша принимать участие в движении на воде по маршруту не разрешается! Лиш — это страховочный черный шнур, который крепится к ноге. Он нужен для того, чтобы в случае падения в воду доска никуда от вас не уплыла.
  • Также настоятельно рекомендуем всем участникам карнавала использовать спасательный жилет и соблюдать требования техники безопасности на воде.
  • Принять участие в фестивале могут все желающие, достигшие возраста 18 лет. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей.
  • Участие на любом плавательном средстве, кроме SUP-борда, запрещено.

При подготовке и проведении VI Международного фестиваля — карнавала любителей сапсёрфинга «Фонтанка-SUP-2021» будут соблюдены меры безопасности, согласно установленным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения «Рекомендациям по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространений COVID-19».

Следить за новостями SUP-феста вы можете:

в рубрике фестиваля на сайте городского портала «Фонтанка.ру»;

в социальных сетях события:

«Мисс SUP-2020» - простая «Индейская девушка» Елена Дианова

Международный Фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP» уже в шестой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году при поддержке комитета по культуре Санкт- Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть!» За годы существования фестиваль «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек Петербурга. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более двух тысяч любителей сапсёрфинга.

SUP — от английского Stand up paddle — «стоящий с веслом». В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing — это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта и отдыха, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом серферам в отсутствие волн, так как серфить можно по абсолютно гладкой воде — используя весло. Занятие сапсерфингом по силам людям практически любого возраста и подготовки.

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Комментарии (4)

AGP
Фъ, вы бы зарплату редактору подняли, чтобы можно было толкового найти, дабы не позориться ежедневно. Но вам, почему-то, милее всякие супы, конкурсы, премии 🤑
Norge
А можно отдельно натуралок и силиконовых татуированных обезьян с пирсингом всего.
Игорь Полетаев
При себе иметь: Грудь 3 го размера, Бёдра округлые, улыбку поискреннее. Владение САПом не обязательно.
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