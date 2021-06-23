Хочешь стать «Мисс SUP-2021»? Действуй!

Что нужно, чтобы принять участие в конкурсе?

1. Пройти регистрацию на сайте фестиваля.

2. С 23 июня по 8 июля отправить в сообщение в группу ВК или в директ в Instagram:

— свою фотографию с пометкой MISS SUP-2021 (приветствуется наличие в кадре доски для SUP-сёрфинга), ширина фото — не менее 800 и не более 2 000 пикселей, снимки должны быть горизонтальные;.



— контактные данные (ФИО, телефон, e-mail).

Как проводится «Мисс SUP» в этом году?

1-й этап. Полуфинал

12 июля фотографии участниц будут выложены на сайт «Фонтанка.ру» и начнется открытое голосование. Отдать свои голоса за понравившихся участниц можно будет с 12 июля по 26 июля включительно. По результатам будут отобраны 10 претенденток на победу, которые примут участие во втором этапе конкурса.