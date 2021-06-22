«Господин Маас, вы кто? Вчера каявшийся немец или наследник нацистов?» Лукашенко приехал в Брестскую крепость и говорит о насущном

Президент Белоруссии в День памяти и скорби рассказал населению про гибридную войну и обратился с вопросом о самоидентификации к министру иностранных дел Германии.
Речь Александра Лукашенко у стен Брестской крепости 22 июня отрывками публикует телеграм-канал «Пул Первого». Президент начал с того, что именно на этой территории сорвался план немцев на быструю войну с СССР. «Блицкриг — запомните на всякий случай это слово», — призвал Лукашенко и вскоре перешел к современным событиям.
Он ответил тем белорусам, которые «в последнее время часто спрашивают: что, будем воевать?». «Да бросьте, белорусы, мы уже давно воюем», — считает президент. По его мнению, на реализацию «цветного блицкрига» в Минске были выделены большие деньги и страна испытала на себе действие «самых современных технологий» гибридной войны.
Затем Лукашенко процитировал Хайко Мааса, главу МИД Германии, который заявил, что санкции в отношении Белоруссии надо расширить. «И пусть мы тут подохнем. Господин Маас, вы кто? Вчера каявшийся немец или наследник нацистов? Вы кто? Ответьте публично. Хотя бы перед своим народом», — призвал Лукашенко.
«Санкции, провокации… так и хочется спросить: вы что, это специально делаете, хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов — на патриотичность? Давайте попробуем. Послушайте, неужели история так ничему вас и не научила? Посмотрите, как и 80 лет назад, регион находится на грани глобального конфликта. Я обращаюсь прежде всего к народам наших соседних стран — полякам, литовцам, латышам, украинцам: очнитесь, пока не поздно, разберитесь с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность. При этом эти очумелые ждут от нас помощи», — заключил президент Белоруссии.
Накануне Европейский союз утвердил расширение списка санкций против Белоруссии, добавил в него 86 фигурантов: 78 физлиц и восемь организаций.
О том, как 80-я годовщина с начала Великой Отечественной войны прошла в Петербурге читайте здесь.