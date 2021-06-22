«Господин Маас, вы кто? Вчера каявшийся немец или наследник нацистов?» Лукашенко приехал в Брестскую крепость и говорит о насущном

Президент Белоруссии в День памяти и скорби рассказал населению про гибридную войну и обратился с вопросом о самоидентификации к министру иностранных дел Германии.

Речь Александра Лукашенко у стен Брестской крепости 22 июня отрывками публикует телеграм-канал «Пул Первого». Президент начал с того, что именно на этой территории сорвался план немцев на быструю войну с СССР. «Блицкриг — запомните на всякий случай это слово», — призвал Лукашенко и вскоре перешел к современным событиям.

Он ответил тем белорусам, которые «в последнее время часто спрашивают: что, будем воевать?». «Да бросьте, белорусы, мы уже давно воюем», — считает президент. По его мнению, на реализацию «цветного блицкрига» в Минске были выделены большие деньги и страна испытала на себе действие «самых современных технологий» гибридной войны.