Курортное приключение краснохвостого жако Штирлица, пару дней назад пропавшего в посёлке Комарово, закончилось пернатым преследованием, обретением временного убежища и возвращением домой. Об этом 22 июня «Фонтанке» сообщила его хозяйка Марина.

По словам владелицы попугая, которого искали в Курортном районе Петербурга, птицу она заметила накануне вечером на сосне рядом с домом. «Стала приглядываться и звать с большей надеждой и ожиданием. Птица шевельнулась, вспорхнула и перелетела на другую сосну, мелькнул красный хвост моего попугая. Но, к сожалению, его заметила не только я, но и другая птица, которая погнала беднягу вдоль по Цветочной улице, только я его и видела», — делится Марина.

Дальше искать попугая отправились всей семьей, но птицы нигде не было видно. Но сработали соцсети и огласка.

«Раздался звонок и спросили, не мы ли ищем попугая. Оказалось, что наш беглец, видимо, спасаясь от преследования местных пернатых, пролетел 4 км и сел на забор к добрым людям, владельцам двух собак и двух котов. Такая компания спугнула преследователей, но Штирля с детства привык к собакам, не испугался и попросил убежища», — описала петербурженка.



Временный приют Штирля нашел в доме Татьяны «после часа светской беседы с предложенной едой и водой». Попугай дал себя поймать, его посадили в баню и дали прийти в себя.

«Приехали забирать всей семьей. Дети были счастливы, взрослые еще больше, а в глазах птицы читалась благодарность, облегчение и мне даже показалось, что застыла слеза, хотя возможно не у него, а у меня», — подвела итог истории владелица попугая.

Жако обладает рядом талантов: знает своё имя, любит песню «Ааа, крокодилы-бегемоты», любит говорить «кто там» в ответ на стук, может сам себе постучать и ответить, громко зовёт: Игорь, Даня, Кряква и Штирля, а порой сам себя ругает поросёнком.