Петербурженка Марина проводит эти жаркие выходные в Курортном районе города за поисками своей птицы. Пропал не просто питомец, а собеседник.



«У меня случилась беда, — рассказала Марина «Фонтанке» 20 июня. — Вчера в посёлке Комарово улетел мой краснохвостый жако Штирлиц. Я опрашиваю всех в Комарово, каждому показываю фотографию. Но ведь он может быть уже и в Репино, и в Зеленогорске. В ближайшие дни он обязательно должен вернуться к людям».

