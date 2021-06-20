Петербурженка Марина проводит эти жаркие выходные в Курортном районе города за поисками своей птицы. Пропал не просто питомец, а собеседник.
«У меня случилась беда, — рассказала Марина «Фонтанке» 20 июня. — Вчера в посёлке Комарово улетел мой краснохвостый жако Штирлиц. Я опрашиваю всех в Комарово, каждому показываю фотографию. Но ведь он может быть уже и в Репино, и в Зеленогорске. В ближайшие дни он обязательно должен вернуться к людям».
«Штирля у нас красавчик, хоть и скромной серой окраски», — пишет Марина.
Попугайчик знает своё имя, любит песню «Ааа, крокодилы-бегемоты», любит говорить «Кто там» в ответ на стук, может сам себе постучать и ответить, громко зовёт: Игорь, Даня, Кряква и Штирля, сам себя ругает поросёнком, «много чего болтает наша серая курочка», рассказывает хозяйка. Воскресным вечером она снова отправилась на его поиски.