FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +31
72.22р85.99р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша уик-энда 18-20 июня
1
Печать

Может сам себе постучать и ответить, ругает себя поросёнком. Марина ждёт возвращения блудного Штирлица

В Петербурге ищут говорящего попугая

Петербурженка Марина проводит эти жаркие выходные в Курортном районе города за поисками своей птицы. Пропал не просто питомец, а собеседник.

«У меня случилась беда, — рассказала Марина «Фонтанке» 20 июня. — Вчера в посёлке Комарово улетел мой краснохвостый жако Штирлиц. Я опрашиваю всех в Комарово, каждому показываю фотографию. Но ведь он может быть уже и в Репино, и в Зеленогорске. В ближайшие дни он обязательно должен вернуться к людям».

ПоделитьсяПоделиться

«Штирля у нас красавчик, хоть и скромной серой окраски», — пишет Марина.

Попугайчик знает своё имя, любит песню «Ааа, крокодилы-бегемоты», любит говорить «Кто там» в ответ на стук, может сам себе постучать и ответить, громко зовёт: Игорь, Даня, Кряква и Штирля, сам себя ругает поросёнком, «много чего болтает наша серая курочка», рассказывает хозяйка. Воскресным вечером она снова отправилась на его поиски.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266081655
Какой-то морально неблагонадёжный попугай.... Ещё, чего доброго, закричит: "Долой царя!" (как в фильме "О бедном гусаре...")
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний