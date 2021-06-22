Из-за ЧП в петербургском метро 200 человек оказались заблокированы в тоннеле

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту 22 июня, из-за сбоя электропитания в петербургском метро пришлось эвакуировать пассажиров двух составов, которые остановились в тоннеле. Всего таким образом вывели около 200 человек.



По данным «Фонтанки», МЧС зарегистрировало срабатывание пожарной сигнализации, было отключено энергоснабжение трех станций: «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Парнас». Также отключился контактный рельс. Эвакуация из тоннеля проводилась в сторону «Парнаса», она завершена.