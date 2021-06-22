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Из-за ЧП в петербургском метро 200 человек оказались заблокированы в тоннеле

Пассажирам двух составов метрополитена пришлось выходить наверх пешком. В настоящее вемя эвакуация завершена.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту 22 июня, из-за сбоя электропитания в петербургском метро пришлось эвакуировать пассажиров двух составов, которые остановились в тоннеле. Всего таким образом вывели около 200 человек.

По данным «Фонтанки», МЧС зарегистрировало срабатывание пожарной сигнализации, было отключено энергоснабжение трех станций: «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Парнас». Также отключился контактный рельс. Эвакуация из тоннеля проводилась в сторону «Парнаса», она завершена.

Серьезный технический сбой произошел в петербургском метрополитене вечером 22 июня. Вагоны, забитые пассажирами, встали на второй линии прямо в тоннелях. На месте разбираются в случившемся аварийные службы, чиновники, руководство метрополитена и МЧС.

Движение до «Парнаса» стоит. Следим за событиями онлайн.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

nuga
И они ещё хаят маршрутки и отменяют их? То ли ещё будет,когда вся толпа хлынет.Держать два часа людей в вагоне,это преступление. Напоминает Зимнюю вишню и запертых детей в кинозале.
Nafanka
Вагоны, забитые пассажирами, встали на второй линии прямо в тоннелях
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А вывели только 200 человек - это один или два вагона, а остальные 6 вагонов сами вылезли? Через вентшахты? Или это просто два вагона отцепились и остановились?!
Владислав М
Везёт же людям, по подземке прогулялись.
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