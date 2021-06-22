В Пулково один непунктуальный самолет спровоцировал массовые задержки у «Уральских авиалиний»

Вылеты самолетов «Уральских авиалиний» в Калининград, Сочи, Москву, Екатеринбург, Якутск задержаны. Авиакомпания заявила, что выбилась из расписания из-за одного самолета.
«Из Пулково перенесено время вылета нескольких рейсов, два из них — Екатеринбург — Санкт-Петербург — Екатеринбург. Задержки в пределах трех часов в связи с поздним прибытием. Пассажирам предоставляем все услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, — сообщили E1.RU 22 июня авиакомпании. — Специфика перевозок, осуществляемых воздушным транспортом, состоит в том, что они носят непрерывный характер. Задержка одного рейса может повлечь следующую».
15 июня «Фонтанка» писала о задержке вылета шести рейсов «Уральских авиалиний». В пресс-службе авиакомпании это тоже объяснили поздним прибытием самолёта, а также корректировкой программы летней навигации.