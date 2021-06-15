Петербуржцы не могут вовремя улететь в Сочи и Симферополь. Перевозчик говорит о корректировке летней навигации

Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, 15 июня задержаны два рейса в Сочи (U6–547 и U6–027), два рейса в Симферополь (U6–657 и U6–511), а также по одному в Москву (U6–080) и киргизский город Ош (U6–2733). В среднем время вылета отложено на 1 — 3 часа.
«Рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» задержаны в связи с поздним прибытием самолёта, а также корректировкой программы летней навигации. Пассажиры обеспечены всеми необходимыми услугами согласно Федеральным авиационным правилам. Время вылетов будет стабилизировано в ближайшее время», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе перевозчика.
Ранее в Ростуризме заявили, что из-за закрытых границ россияне массово отправились на черноморское побережье. Сложившаяся ситуация привела к «перегреву рынка и динамическому росту цен».
«Коммерсант» также пишет, что этим летом на курорты Чёрного моря полетит рекордное количество самолётов. Российские авиакомпании будут летать в Краснодарский край и Крым примерно в два раза чаще, чем до пандемии коронавируса.