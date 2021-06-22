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Стало известно, что сказал Черчесов игрокам сборной после вылета с Евро-2020

После возвращения сборной России в Москву у главного тренера Станислава Черчесова состоялся разговор с игроками. Как передает РБК со ссылкой на пресс-службу РФС, беседа получилась профессиональной, но достаточно спокойной и деловой.

«Тренер говорил о командных недостатках, ментальной составляющей, умении терпеть в сложные моменты и о многих других компонентах. Никаких претензий после турнира игрокам уже не предъявлялось. Если будет необходимость, то Черчесов сделает это в индивидуальном порядке. Станислав Саламович пожелал ребятам удачного выступления за свои клубы, напомнив, что следующий сбор начнется в конце августа, а 1 сентября предстоит важнейший матч квалификации ЧМ-2022 с Хорватией. Команда отпущена по домам, в течение сегодняшнего дня футболисты будут разъезжаться по своим городам», — заявили в РФС.

Также пресс-служба подчеркнула, что у тренерского штаба нет претензий к футболистам по самоотдаче.

«У тренерского штаба нет претензий к игрокам в плане самоотдачи — равнодушных на поле не было. Но понятно, что и каждый в отдельности, и команда в целом могли сыграть лучше», — заявил представитель национальной команды.

Сборная России проиграла Дании со счётом 1:4. Единственный мяч в игре за Россию забил Артём Дзюба с пенальти. Отечественная команда набрала столько же очков, как и Дания и Финляндия, но по разнице забитых и пропущенных голов заняла лишь четвертое место и выбыла из турнира.

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Комментарии (25)

Жора__
Он, в очередной раз, сказал: времени на раскачку нет!)))
kukuruzza
За такие оклады что угодно и кому угодно дифирамбов напоешь...х
VF812
Я знаю, что мое выступление было бы с стиле *Подрывника* незабываемого Жванецкого
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