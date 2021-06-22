Стало известно, что сказал Черчесов игрокам сборной после вылета с Евро-2020

После возвращения сборной России в Москву у главного тренера Станислава Черчесова состоялся разговор с игроками. Как передает РБК со ссылкой на пресс-службу РФС, беседа получилась профессиональной, но достаточно спокойной и деловой.



«Тренер говорил о командных недостатках, ментальной составляющей, умении терпеть в сложные моменты и о многих других компонентах. Никаких претензий после турнира игрокам уже не предъявлялось. Если будет необходимость, то Черчесов сделает это в индивидуальном порядке. Станислав Саламович пожелал ребятам удачного выступления за свои клубы, напомнив, что следующий сбор начнется в конце августа, а 1 сентября предстоит важнейший матч квалификации ЧМ-2022 с Хорватией. Команда отпущена по домам, в течение сегодняшнего дня футболисты будут разъезжаться по своим городам», — заявили в РФС.