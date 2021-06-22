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Минобрнауки открестилось от чипирования мозга. Разработка такой программы не ведётся, заверили в ведомстве

Программа по чипированию мозга была признана нецелесообразной, заявили в Минобрнауки

Разработка федеральной программы, которая предполагала изучение возможности управлять внешними устройствами с помощью вживлённых в мозг микрокомпьютеров, в настоящий момент не ведётся. В конце 2020 года её признали нецелесообразной. Об этом со ссылкой на Минобрнауки РФ во вторник, 22 июня, сообщает РБК.

«Минобрнауки опровергло информацию о программе по чипированию мозга. Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности её разработки», — пояснили на этот счёт в министерстве.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что правительство РФ прорабатывает программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы». В том числе, она направлена на развитие технологии, которая позволяет вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств.

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Комментарии (8)

alex261691
Как только власть предержащие заявляют, что чего то не будет, значит точно будет! Ну и наоборот, это уже к повышению уровня жизни, благосостояния ну т.п. относится.
Modest_5e4ce41f7533b
Чипированием занимается Гейтс, а на опыты сдадут нас. Минобрнауки нужно только провести исследования о влиянии чипирования на концентрацию благодати в православной душе.
Dazdraperma
Рано признавать. Пока рано. Народонаселение пока не готово. К принятию обязательной вакцинации вон, полтора года готовили. Пока крики: "это все теория заговора, вывсеврети!" не перетекли в согласное "ну, подумаешь, уколят, ну и че? Возможные последствия - это теория заговора, вывсеврети!" Так и с чипированием. Нужно подождать еще годик-два. Программа, кажется, до 2030 написана?
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