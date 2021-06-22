Минобрнауки открестилось от чипирования мозга. Разработка такой программы не ведётся, заверили в ведомстве

Разработка федеральной программы, которая предполагала изучение возможности управлять внешними устройствами с помощью вживлённых в мозг микрокомпьютеров, в настоящий момент не ведётся. В конце 2020 года её признали нецелесообразной. Об этом со ссылкой на Минобрнауки РФ во вторник, 22 июня, сообщает РБК.



«Минобрнауки опровергло информацию о программе по чипированию мозга. Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности её разработки», — пояснили на этот счёт в министерстве.

