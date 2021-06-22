Правительство России разрабатывает программу вживления чипов в мозг человека

Правительство РФ прорабатывает программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы». В том числе, она направлена на развитие технологии, которая позволяет вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. Об этом 22 июня сообщает «Коммерсантъ».



По данным издания, программа разработана Российской академией наук и МГУ, Владимир Путин ее утвредил в марте 2021 года. Проработкой программы занимаются премьер-министр Михаил Мишустин и глава администрации президента Антон Вайно. В Минобрнауки подтвердили существование такого проекта, но уточнили, что он пока находится на начальной стадии.

