Правительство России разрабатывает программу вживления чипов в мозг человека

Правительство РФ прорабатывает программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы». В том числе, она направлена на развитие технологии, которая позволяет вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. Об этом 22 июня сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, программа разработана Российской академией наук и МГУ, Владимир Путин ее утвредил в марте 2021 года. Проработкой программы занимаются премьер-министр Михаил Мишустин и глава администрации президента Антон Вайно. В Минобрнауки подтвердили существование такого проекта, но уточнили, что он пока находится на начальной стадии.
Стоимость программы оценивают в 54 млрд рублей, деньги на нее выделят из нацпроектов «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика».
«Проект предполагает в том числе развитие технологий нейроинтерфейсов (brain-computer interface — BCI) — это набор программно-аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами (компьютером или экзоскелетом) напрямую с помощью электрических сигналов мозга, которые трансформируются в команды управления при помощи технологий искусственного интеллекта», — пишет «Коммерсантъ».
Интерфейсы «человек-техника» будут использоваться для управления сложными системами — такими, как самолеты, АЭС или автомобили. Причем управлять можно будет как непосредственно, так и удаленно — «по принципу аватара».