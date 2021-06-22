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Глава Рязанской гордумы назвала День памяти и скорби «праздником». Во всём виновато «тяжёлое заседание»

Рязанский депутат оговорилась, назвав 22 июня «праздником»

Спикер Рязанской городской думы Юлия Рокотянская поздравила депутатов в конце заседания, назвав День памяти и скорби «праздником». Всё это произошло накануне.

«Завтра будет очень важный день — 22 июня. И я вас всех, уважаемые депутаты, приглашаю почтить память тех людей, которые как раз отдавали справедливо, и не били себя в грудь офицеры, а делали своё дело для нашего народа и для наших рязанцев. С праздником всех наступающим и спасибо за активную работу», — цитирует Рокотянскую 22 июня издание «Подъём».

В самой гордуме позже пояснили, что это была оговорка от усталости.

«Она не называла день памяти праздником. Это была оговорка. У нас было тяжёлое заседание, которое шло четыре часа, и человек просто оговорился. Это просто человеческий фактор», — попытались объяснить произошедшее в нижней палате городского парламента Рязани.

Напомним, что 22 июня в России официально объявлено Днём памяти и скорби в память о начале Великой Отечественной войны. В этот день запрещены все развлекательные передачи на телевидении. В 12:15 по московскому времени по всей стране была объявлена минута молчания.

Первые лица Петербурга в этот день возложили цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище. Губернатора Александра Беглова на этом мероприятии сопровождал попугай.

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Комментарии (4)

orlovandrei1986
Уволить надо.
Dimitry Antonov
Ничего удивительного, тема ВОВ настолько раздута и политизирована, что во многих не очень умных головах происходит путаница.
Дядя Бо
А оговорочка то, по Фрейду вышла...Единоросы они такие единоросы.
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