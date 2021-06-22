На 7-м километре дороги 41К-066 во Всеволожском районе Ленобласти около полуночи 21 июня столкнулись трое: велосипедист, мотоциклист и автомобилист. По предварительным данным, велосипедист, ехавший к станции Ламбери со стороны поселка Скотное, врезался во встречный мотоцикл «Хонда» так, что от удара велосипедиста отбросило на «Фольксваген». Он скончался на месте до приезда скорой.



Погибшему как раз исполнилось 45 лет — день рождения у него 20 июня 1976 года. Жил в деревне Рапполово. Мотоциклист тоже умер. Это 40-летний житель Калининского района города, права категории В он получил в 2005 году.

