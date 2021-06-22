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Велосипедист погиб в ДТП под Петербургом, отметив день рождения. Мотоциклист тоже мёртв

В Ленобласти столкнулись велосипедист, мотоциклист и автомобиль

«Фонтанке» стали известны подробности аварии, случившейся прошлой ночью на дороге между Вартемягами и Токсово.

На 7-м километре дороги 41К-066 во Всеволожском районе Ленобласти около полуночи 21 июня столкнулись трое: велосипедист, мотоциклист и автомобилист. По предварительным данным, велосипедист, ехавший к станции Ламбери со стороны поселка Скотное, врезался во встречный мотоцикл «Хонда» так, что от удара велосипедиста отбросило на «Фольксваген». Он скончался на месте до приезда скорой.

Погибшему как раз исполнилось 45 лет — день рождения у него 20 июня 1976 года. Жил в деревне Рапполово. Мотоциклист тоже умер. Это 40-летний житель Калининского района города, права категории В он получил в 2005 году.

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Велосипед оказался полностью деформирован. У мотоцикла повреждены передняя фара, приборная панель, зеркало заднего вида, руль, у «Фольксвагена» — бампер.

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Комментарии (24)

shushu
К чему-то про мотоциклиста инфо о дате получения прав категории В
265116337
Судя по фото, велосепедист был в одних труселях, скорее всего ехал по встречке когда уже стемнело и без фары+после ДР. Я например сам в поселке езжу навстречу, но если есть широкая обочина, если нет, то скраю по ходу движения.этот явно ехал по асфальту.
Wert
Мотоцикл-очень надёжная вещь, прослужит всю жизнь.
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