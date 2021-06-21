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В МЧС рассказали об источнике появления чёрного дыма на севере Петербурга. Возгорание локализовано

Трансформаторная подстанция горела в Выборгском районе Петербурга

Источником появления чёрного дыма в небе над Выборгским районом Петербурга стала трансформаторная подстанция. Возгорание локализовано. Об этом вечером 21 июня сообщает городское управление МЧС.

В ведомстве рассказали, что информация о пожаре поступила в 19:20. По предварительным данным, по адресу: Новолитовская улица, 15, на территории промышленной зоны, на первом этаже производственного четырёхэтажного корпуса горело масло из трансформаторной подстанции на площади 15 квадратных метров. В процессе тушения пожару был присвоен повышенный номер сложности.

Читатель «Фонтанки»

Возгорание локализовали через час после поступления заявки.

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«Оборудование «Россети Ленэнерго» работает штатно. Было зафиксировано задымление на оборудовании абонента», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия.

Ранее читатели «Фонтанки» сообщили, что густой чёрный дым от этого пожара был виден даже из центра Петербурга.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Riptide
" ... густой чёрный дым от этого пожара был виден даже из центра Петербурга." Печально всё это. Опять есть работа для сотрудников МЧС.

Однако, учитывая издание запостим следующее:
об избрании нового понтифика оповещают белым дымом из печной трубы над Сикстинской капеллой (иначе дым чёрный). Дым образуется от сжигания дров с добавлением специального красящего вещества, придающего оттенок дыму. Этот порядок был утвержден на Втором Лионском соборе (1274).
Kot Piter
Но электричества по-прежнему нет! =(
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