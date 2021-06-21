В ведомстве рассказали, что информация о пожаре поступила в 19:20. По предварительным данным, по адресу: Новолитовская улица, 15, на территории промышленной зоны, на первом этаже производственного четырёхэтажного корпуса горело масло из трансформаторной подстанции на площади 15 квадратных метров. В процессе тушения пожару был присвоен повышенный номер сложности.
Читатель «Фонтанки»
Возгорание локализовали через час после поступления заявки.
«Оборудование «Россети Ленэнерго» работает штатно. Было зафиксировано задымление на оборудовании абонента», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия.
Ранее читатели «Фонтанки» сообщили, что густой чёрный дым от этого пожара был виден даже из центра Петербурга.