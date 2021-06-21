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Чёрный дым от пожара заметили в небе на севере Петербурга. К месту происшествия следуют экстренные службы

Пожарные расчёты стягиваются в Выборгский район Петербурга. По предварительной информации, специалисты спешат на Новолитовскую улицу.

О густом чёрном дыме, который виден даже из центра города, сообщают читатели «Фонтанки» вечером 21 июня. Фотографии, сделанные из разных районов, они присылают в редакцию издания.

В Telegram-канале «Мегаполис» сказано, что горит мебельный центр «Аквилон» на Новолитовской улице, 15. Однако по номеру телефона, указанному на сайте ТЦ, сообщили, что дымится соседнее здание. Однако, какое именно, там не уточнили.

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По информации нашего издания, к месту происшествия следуют сотрудники МЧС. Подробности устанавливаются.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Kot Piter
Взрыв трансформатора на Литовской, 10.
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