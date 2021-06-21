О густом чёрном дыме, который виден даже из центра города, сообщают читатели «Фонтанки» вечером 21 июня. Фотографии, сделанные из разных районов, они присылают в редакцию издания.
В Telegram-канале «Мегаполис» сказано, что горит мебельный центр «Аквилон» на Новолитовской улице, 15. Однако по номеру телефона, указанному на сайте ТЦ, сообщили, что дымится соседнее здание. Однако, какое именно, там не уточнили.
По информации нашего издания, к месту происшествия следуют сотрудники МЧС. Подробности устанавливаются.