Благотворительная регата собрала в Петербурге почти 2 млн рублей для тяжелобольных детей

Соревнования проходили по всем международным правилам на легендарных советских крейсерско-гоночных яхтах под присмотром опытных капитанов в акватории Финского залива. В гонке приняли участие 10 команд из представителей бизнеса, телевидения и медицинских учреждений. Зрители наблюдали за соревнованиям с борта теплохода.

Первое место в гонке заняла команда «Алмаз» на яхте «Онега» с капитаном Никитой Бриллиантовым. Второе было присуждено коллективу компании HR-Link, которые выходили в море на яхте «Лилия» с капитаном Анатолием Булгаковым. Третье почётное место заняла команда «Медицинская электроника» под руководством капитана Вадима Курышева, управлявшего яхтой «Амур». Лучший фандрайзинговый результат показала команда Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток на яхте «Фея», под руководством капитана Елены Максимовой. Им удалось собрать 490 тысяч рублей».

«Всё прошло практически идеально. Даже ветер был на нашей стороне, гораздо сильнее, чем в прошлом году, что добавило интереса участникам. Я благодарен всем представителям Речного яхт-клуба и всем активным петербургским яхтсменам. Мы очень хотим провести регату и в следующем году, надеюсь, что у нас получится на прежнем месте», — поделился организатор благотворительной регаты и капитан яхты «Онега» Никита Бриллиантов.



Всего удалось собрать более 1 980 000 рублей, сообщили «Фонтанке» в благотворительном фонде «Свет». Средства будут направлены на недостающие лекарства, реабилитацию и помощь детям с онкологическими заболеваниями — подопечным фонда.



Вы также можете увеличить итоговый сбор, сделав пожертвование на сайте регаты.

