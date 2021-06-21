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Благотворительная регата собрала в Петербурге почти 2 млн рублей для тяжелобольных детей

Третья благотворительная парусная регата «свет.дети», прошедшая в Санкт-Петербургском речном яхт-клубе России, собрала почти 2 миллиона рублей. Средства направлены в фонд «Свет» для лечения тяжелобольных детей.

Фото: Предоставлено организаторами
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Соревнования проходили по всем международным правилам на легендарных советских крейсерско-гоночных яхтах под присмотром опытных капитанов в акватории Финского залива. В гонке приняли участие 10 команд из представителей бизнеса, телевидения и медицинских учреждений. Зрители наблюдали за соревнованиям с борта теплохода.

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Первое место в гонке заняла команда «Алмаз» на яхте «Онега» с капитаном Никитой Бриллиантовым. Второе было присуждено коллективу компании HR-Link, которые выходили в море на яхте «Лилия» с капитаном Анатолием Булгаковым. Третье почётное место заняла команда «Медицинская электроника» под руководством капитана Вадима Курышева, управлявшего яхтой «Амур». Лучший фандрайзинговый результат показала команда Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток на яхте «Фея», под руководством капитана Елены Максимовой. Им удалось собрать 490 тысяч рублей».

«Всё прошло практически идеально. Даже ветер был на нашей стороне, гораздо сильнее, чем в прошлом году, что добавило интереса участникам. Я благодарен всем представителям Речного яхт-клуба и всем активным петербургским яхтсменам. Мы очень хотим провести регату и в следующем году, надеюсь, что у нас получится на прежнем месте», — поделился организатор благотворительной регаты и капитан яхты «Онега» Никита Бриллиантов.

Всего удалось собрать более 1 980 000 рублей, сообщили «Фонтанке» в благотворительном фонде «Свет». Средства будут направлены на недостающие лекарства, реабилитацию и помощь детям с онкологическими заболеваниями — подопечным фонда.

Вы также можете увеличить итоговый сбор, сделав пожертвование на сайте регаты.

Фото: Предоставлено организаторами

Санкт-Петербургский благотворительный фонд помощи детям с онкозаболеваниями «Свет» основан в 2008 году. С момента основания фонд оказал помощь более 850 онкобольным детям из разных городов России, а также детям других государств, которым необходимо лечиться в российских клиниках.

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Комментарии (1)

Михаил Петров-Водкин
Банкет-то был? Почти 2 млн рублей! Их же надо взлохматить!
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