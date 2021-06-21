«На сапах я и вся моя семья» — фотоконкурс от «Доктора Питера»

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Да, мы не допускаем на фестиваль «Фонтанка-SUP» участников до 18 лет по соображениям безопасности, но приветствуем семьи, где разные поколения проводят время дружно и весело, в том числе и с вёслами в руках. Условия конкурса просты. Пришлите нам видео или фото вашего семейного сапдвижа. Или опубликуйте его в своих пабликах — «ВКонтакте» или «Инстаграме» с хештегами: #fontankasup2021

#папамамасапия

#докторпитер

И участвуйте в розыгрыше наших призов.

Мы ничем не ограничиваем ваши фантазии. Это могут быть семейные соревнования на скорость или виртуозное владение доской. Или красивый заплыв с участием разных поколений вашей семьи. И даже если вы просто загораете на досках или устраиваете на них пикник, это тоже зачтется.

Победителей определит жюри фестиваля. Мы будем также учитывать народное мнение — количество лайков, которые получат те или иные фото, опубликованные в социальных сетях. Имена победителей будут объявлены 31 июля после 14:00 с главной фестивальной сцены (наб. р. Мойки со стороны Марсова поля). Там же победители получат свои призы. В этом году водный фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP», организованный городским порталом «Фонтанка.ру», пройдет 31 июля. Событие бесплатное, но с обязательной регистрацией на сайте www.fontankasup.ru. Отметим, что зарегистрироваться на месте в день проведения фестиваля «Фонтанка-SUP» невозможно. Если вы не успели зарегистрироваться до 26 июля, вы не сможете принять участие в Фестивале. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей. Без лиша принимать участие в движении на воде по маршруту не разрешается! Лиш — это страховочный черный шнур, который крепится к ноге. Он нужен для того, чтобы в случае падения в воду доска никуда от вас не уплыла.