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«На сапах я и вся моя семья» — фотоконкурс от «Доктора Питера»

Фестиваль «Фонтанка-SUP» и сайт о здоровье «Доктор Питер» объявляют конкурс на лучшее семейное видео или фото, связанное с плаванием на сапбордах.

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Да, мы не допускаем на фестиваль «Фонтанка-SUP» участников до 18 лет по соображениям безопасности, но приветствуем семьи, где разные поколения проводят время дружно и весело, в том числе и с вёслами в руках.

Условия конкурса просты. Пришлите нам видео или фото вашего семейного сапдвижа. Или опубликуйте его в своих пабликах — «ВКонтакте» или «Инстаграме» с хештегами:

#fontankasup2021

#папамамасапия

#докторпитер

И участвуйте в розыгрыше наших призов.

Мы ничем не ограничиваем ваши фантазии. Это могут быть семейные соревнования на скорость или виртуозное владение доской. Или красивый заплыв с участием разных поколений вашей семьи. И даже если вы просто загораете на досках или устраиваете на них пикник, это тоже зачтется.

Победителей определит жюри фестиваля. Мы будем также учитывать народное мнение — количество лайков, которые получат те или иные фото, опубликованные в социальных сетях. Имена победителей будут объявлены 31 июля после 14:00 с главной фестивальной сцены (наб. р. Мойки со стороны Марсова поля). Там же победители получат свои призы.

В этом году водный фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP», организованный городским порталом «Фонтанка.ру», пройдет 31 июля. Событие бесплатное, но с обязательной регистрацией на сайте www.fontankasup.ru.

Отметим, что зарегистрироваться на месте в день проведения фестиваля «Фонтанка-SUP» невозможно. Если вы не успели зарегистрироваться до 26 июля, вы не сможете принять участие в Фестивале.

Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей.

Без лиша принимать участие в движении на воде по маршруту не разрешается! Лиш — это страховочный черный шнур, который крепится к ноге. Он нужен для того, чтобы в случае падения в воду доска никуда от вас не уплыла.

Также настоятельно рекомендуем всем участникам карнавала использовать спасательный жилет и соблюдать требования техники безопасности на воде.

Участие на байдарке или на самодельном плавательном аппарате запрещено. Проплыть в карнавальной колонне в день SUP-феста можно ТОЛЬКО на сапборде. К такому решению мы пришли, исходя из прошлого опыта и руководствуясь принципами безопасности.

При подготовке и проведении VI Международного фестиваля — карнавала любителей сапсёрфинга «Фонтанка-SUP-2021» будут соблюдены меры безопасности, согласно установленным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения «Рекомендациям по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространений COVID-19».

Следить за новостями SUP-феста вы можете:

в рубрике фестиваля на сайте городского портала «Фонтанка.ру»

в социальных сетях события:

Международный Фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP» уже в шестой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году при поддержке комитета по культуре Санкт- Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть!» За годы существования фестиваль «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек Петербурга. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более двух тысяч любителей сапсёрфинга.

SUP — от английского Stand up paddle — «стоящий с веслом». В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing — это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта и отдыха, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом серферам в отсутствие волн, так как серфить можно по абсолютно гладкой воде — используя весло. Занятие сапсерфингом по силам людям практически любого возраста и подготовки.

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