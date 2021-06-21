Эксперты прогнозируют рост цен на массовое жилье в Петербурге почти на треть к концу года

Агентство Knight Frank St Petersburg 21 июня опубликовало прогноз развития петербургского рынка жилья. Если верить экспертам, квадратный метр в сегменте доступного жилья подорожает минимум на 28% уже до конца года.



Согласно исследованию Knight Frank, на сегодня квадратный метр в масс-маркете стоит 76 тысяч рублей, что на 12% больше, чем было еще в январе.



Причиной тому эксперты называют нерешённые проблемы: нехватка рабочих рук, дорожающие стройматериалы и волатильность курса рубля, из-за которой дорожают импортные комплектующие, техника и материалы.

