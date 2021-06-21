Эксперты прогнозируют рост цен на массовое жилье в Петербурге почти на треть к концу года

Агентство Knight Frank St Petersburg 21 июня опубликовало прогноз развития петербургского рынка жилья. Если верить экспертам, квадратный метр в сегменте доступного жилья подорожает минимум на 28% уже до конца года.
Согласно исследованию Knight Frank, на сегодня квадратный метр в масс-маркете стоит 76 тысяч рублей, что на 12% больше, чем было еще в январе.
Причиной тому эксперты называют нерешённые проблемы: нехватка рабочих рук, дорожающие стройматериалы и волатильность курса рубля, из-за которой дорожают импортные комплектующие, техника и материалы.
Подорожали не только самые доступные квартиры, но и недвижимость бизнес- и элитного класса. Так, самые дорогие площади увеличились в цене на 5%, а лоты класса В — на 7%. До конца года бизнес-класс, по оценкам специалистов Knight Frank St Petersburg, подорожает ещё на 35%, до 135 тысяч, а элитные площади — на 22%, до 205 тысяч за квадрат.
Аналитики сетуют на дороговизну арматуры, древесины и бетона и надеются на экономию за счёт современных решений при проектировании и правительственные меры по сокращению экспорта стройматериалов из России.
«Девелоперы, которые неверно оценили инфляционные издержки в своих финансовых моделях, особенно утвержденных до начала массового удорожания материалов, могут иметь трудности с завершением таких проектов», — говорит Станислав Алексеенко, руководитель отдела строительного аудита и управления проектами Knight Frank St Petersburg.
Ранее о подорожании древесины и о том, как это повлияет на сегмент деревянного домостроения, «Фонтанка» рассказывала подробно. О катастрофически дорожающей арматуре стало известно в марте нынешнего года. Эксперты тогда предрекали неизбежное удорожание, вслед за ней и квадратного метра петербургской недвижимости.