В агрессивном безмасочнике из московского кинотеатра узнали фитнес-модель из Петербурга

Задержанный после скандала в московском ТРЦ оказался завсегдатаем спортзалов и модельных кастингов из Петербурга. В полицию его увезли как потенциально опасного безмасочника.



«В ходе разбирательства установлено, что администратору кинотеатра угрожал 26-летний спортсмен Давид Лурсманашвили. Сейчас он задержан», — пишет 21 июня ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах. По данным «Фонтанки», 26-летний Давид в Петербурге один. Зарегистрирован в квартире бабушки в Приморском районе, но у родных есть шансы заскучать — петербуржец не раз отлучался в Лондон, Париж, Милан, Нью-Йорк.

