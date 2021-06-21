В агрессивном безмасочнике из московского кинотеатра узнали фитнес-модель из Петербурга

Задержанный после скандала в московском ТРЦ оказался завсегдатаем спортзалов и модельных кастингов из Петербурга. В полицию его увезли как потенциально опасного безмасочника.
«В ходе разбирательства установлено, что администратору кинотеатра угрожал 26-летний спортсмен Давид Лурсманашвили. Сейчас он задержан», — пишет 21 июня ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах. По данным «Фонтанки», 26-летний Давид в Петербурге один. Зарегистрирован в квартире бабушки в Приморском районе, но у родных есть шансы заскучать — петербуржец не раз отлучался в Лондон, Париж, Милан, Нью-Йорк.
В Сети Давид Лурс известен как бодибилдер, а точнее — более ориентированной на глянец категории men’s physique, а также фитнес-модель, снимался, в том числе, для зарубежных журналов. Инстаграм Лурса — не для широкой аудитории, «Фонтанка» задала вопрос о случившемся его агенту.
По информации агентства, петербуржца задержали за агрессивное поведение в ТРЦ на Земляном Валу в минувшую субботу. Молодой человек достал нож в ответ на просьбу администратора кинотеатра надеть маску.