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В агрессивном безмасочнике из московского кинотеатра узнали фитнес-модель из Петербурга

Задержанный после скандала в московском ТРЦ оказался завсегдатаем спортзалов и модельных кастингов из Петербурга. В полицию его увезли как потенциально опасного безмасочника.

«В ходе разбирательства установлено, что администратору кинотеатра угрожал 26-летний спортсмен Давид Лурсманашвили. Сейчас он задержан», — пишет 21 июня ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах. По данным «Фонтанки», 26-летний Давид в Петербурге один. Зарегистрирован в квартире бабушки в Приморском районе, но у родных есть шансы заскучать — петербуржец не раз отлучался в Лондон, Париж, Милан, Нью-Йорк.

В Сети Давид Лурс известен как бодибилдер, а точнее — более ориентированной на глянец категории men’s physique, а также фитнес-модель, снимался, в том числе, для зарубежных журналов. Инстаграм Лурса — не для широкой аудитории, «Фонтанка» задала вопрос о случившемся его агенту.

По информации агентства, петербуржца задержали за агрессивное поведение в ТРЦ на Земляном Валу в минувшую субботу. Молодой человек достал нож в ответ на просьбу администратора кинотеатра надеть маску.

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Комментарии (7)

Nerevar
Администратор решила выпендриться, не поняла по-хорошему, тогда он достал пиковину. Но, до не не дошло, она побежала сопли распускать. Молчала бы в тряпочку и не было бы ей ничего.
Alkaline
Просто любопытно, на что он надеялся, достав дрын. Ну, положим, наверняка в зале было дофига пустых мест и гнев мог появиться в ответ на назойливую принципиальность, но все ж... А если бы ему на улице красный зажегся, он бы светофору ножик показал?
Ярополк
Тестостерона переел в спортзале. Бывает.
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