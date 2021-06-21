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«Сейчас точно в коридорах на полу никто не лежит». В Смольном проверяют видео из 15-й больницы

После видео с ковидными пациентами на полу в петербургской больнице проводят проверку

Спустя больше суток после публикации видео с лежащими на полу пациентами якобы в 15-й больнице Петербурга началась проверка. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по здравоохранению 21 июня.

«Мы пока не можем подтвердить подлинность видео. Проверку в больнице проведем. Сейчас точно в коридорах на полу никто не лежит, поэтому установить точно, когда это снято, затруднительно», — уточнили в Смольном.

Главный врач 15-й больницы Андрей Новицкий отказался комментировать ситуацию, добавив, что всю информацию передал в комздрав.

Видео появилось в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга» накануне. В кадре больничный коридор. Пациенты лежат на матрасах на полу, среди них есть пенсионеры. Несмотря на аномальную жару, люди укрыты тёплыми одеялами. Подпись к ролику гласит, что он сделан в 15-й больнице.

Видео опубликовано пользователем Кириллом Юрьевичем, на вопросы «Фонтанки» он не ответил, позже убрал возможность отправлять ему сообщения. В комментариях мужчина рассказал историю про своего брата. «В больнице братишка. Снято реально сегодня в 7 утра. Поехал не сам, отправили врачи (моя мама и сестра), сильно поражены лёгкие. Из лечения предложили лечь на живот и дышать поглубже. Лечащий врач будет только завтра. Лечение прописали сами, таблетки купили за свой счёт. Я понимаю, что медицина говно. Но в 2021 году укладывать на матрас в коридоре — это что-то за гранью. Зато весело играем в футбол», — написал он.

Позже Кирилл Юрьевич сообщил порталу «Мегаполис», что его брата перевели в пансионат «Заря» в Репино. Предоставили просторную палату с отдельным санузлом и душем. По словам Кирилла, к нему никто из чиновников так и не обращался.

«Хотя я оставлял официальную жалобу, указав все мои данные. Я звонил на линию Роспотребнадзора, там меня куда-то переключали — и я им всю контактную информацию оставлял. Где-то уже пишут, мол, «анонимное видео». Категорически не согласен», — прокомментировал он «Мегаполису».

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Комментарии (32)

dragvs
Потому что в этих больницах надо лечить чиновников.
456345
про конкретно это видео сложно сказать, из больницы 15 ли оно. Но вот по отделению гематологии в этом стационаре точно могу сказать, еще до ковида заведущая привезенных на скорых с кровотечением складывала в коридоре с воплем : "что вы все сюда претесь" при наличии мест в палатах. Места в палатах давались после очной беседы с всесильной в ее кабинете с учетом интереса последней. Больные из коридоров в палаты не переводились. Так и получали лечение на проходе.
fonbaronn
Написал уже два комментария о ситуации с короной и заболевшими. Выложил ссылку с Яндекс дзен о проверке. Банят. Фонтанка удаляет.
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