«Мы пока не можем подтвердить подлинность видео. Проверку в больнице проведем. Сейчас точно в коридорах на полу никто не лежит, поэтому установить точно, когда это снято, затруднительно», — уточнили в Смольном.



Главный врач 15-й больницы Андрей Новицкий отказался комментировать ситуацию, добавив, что всю информацию передал в комздрав.



Видео появилось в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга» накануне. В кадре больничный коридор. Пациенты лежат на матрасах на полу, среди них есть пенсионеры. Несмотря на аномальную жару, люди укрыты тёплыми одеялами. Подпись к ролику гласит, что он сделан в 15-й больнице.