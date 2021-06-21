FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+31°C/Завтра: +32
72.22р85.99р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
15
Печать

«Помогите и вы нам!» Псковский губернатор назвал ситуацию с коронавирусом критической

В Псковской области в тяжёлом состоянии из-за коронавируса находятся 97 человек, включая ребёнка

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что ситуация с числом госпитализаций больных коронавирусом в регионе становится критической. По его словам, среди госпитализированных в тяжёлом состоянии в основном люди в возрасте от 20 до 45 лет.

Как написал Ведерников 21 июня в своём Instagram, на сегодняшний день, в частности, реанимация Псковской областной инфекционной больницы переполнена, количество коек на пределе. «При этом привозят, по большей части, молодых людей от 20 до 45 лет в крайне тяжёлом состоянии. У каждого уже вторая стадия развития новой коронавирусной инфекции, при этом на первой у них не было никаких признаков COVID-19, и болезнь развивается очень стремительно. Сейчас в тяжёлом состоянии находятся 97 человек, из них один ребёнок 10 лет», — отметил псковский губернатор.

Ведерников также признался: «Ситуация в регионе ухудшается гораздо быстрее, чем мы предполагали». «Я прошу каждого из вас сделать всё возможное, чтобы обезопасить себя от коронавируса, прежде всего — записаться на вакцинацию. Мы делаем все, что в наших силах. Помогите и вы нам!» — подчеркнул он.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

Petr_SPb
Так ведь ещё год назад пандемию победили, зачем что-то строить? Потом в марте ещё раз победили, опять зачем деньги тратить? И к сентябрю ещё раз победят! Как раз перед выборами.
Где-то было вообще публичное обсуждение, назначать ли выборы или признать ситуацию чрезвычайной? Ведь должны проходить предвыборные собрания, съезды, сборы подписей. И всё это сейчас, а не в сентябре!
Danik
Годы идут, а пользы от губеров никакой. Тут уже больше года эта ситуация идет. Что-то построено? Поликлиника или больница? Что-то закуплено? Оборудование для производства кислорода, ивл? Планы, перспективы, деньги? Как дети малые, когда это касается дела! Но! Как жадные дельцы, когда это касается их кармана?
kuk-vasyusha
Паника - друг статистики)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний