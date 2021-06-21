«Помогите и вы нам!» Псковский губернатор назвал ситуацию с коронавирусом критической

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что ситуация с числом госпитализаций больных коронавирусом в регионе становится критической. По его словам, среди госпитализированных в тяжёлом состоянии в основном люди в возрасте от 20 до 45 лет.



Как написал Ведерников 21 июня в своём Instagram, на сегодняшний день, в частности, реанимация Псковской областной инфекционной больницы переполнена, количество коек на пределе. «При этом привозят, по большей части, молодых людей от 20 до 45 лет в крайне тяжёлом состоянии. У каждого уже вторая стадия развития новой коронавирусной инфекции, при этом на первой у них не было никаких признаков COVID-19, и болезнь развивается очень стремительно. Сейчас в тяжёлом состоянии находятся 97 человек, из них один ребёнок 10 лет», — отметил псковский губернатор.