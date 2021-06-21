Ночью в Петербурге будут работать метро, автобусы, трамваи и троллейбусы

В ночь с 21 на 22 июня в связи с футбольным матчем на стадионе «Газпром Арена» в рамках Евро-2020 общественный транспорт в Петербурге будет работать круглосуточно. Болельщики смогут добраться на метро, автобусах, трамваях или троллейбусах.



Петербургская подземка будет работать без ночного технологического перерыва, и на вход и выход пассажиров откроют почти все вестибюли станций метро, кроме одиннадцати. Также ночью будут ходить автобусы маршрутов № 2, 12, 41, 42, 74, 77, 86, 93, 101, 106, 123, 145, 172, 187, 196 и 328, сообщает 21 июня СПб ГУП «Пассажиравтотранс».