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Ночью в Петербурге будут работать метро, автобусы, трамваи и троллейбусы

В ночь с 21 на 22 июня в связи с футбольным матчем на стадионе «Газпром Арена» в рамках Евро-2020 общественный транспорт в Петербурге будет работать круглосуточно. Болельщики смогут добраться на метро, автобусах, трамваях или троллейбусах.

Петербургская подземка будет работать без ночного технологического перерыва, и на вход и выход пассажиров откроют почти все вестибюли станций метро, кроме одиннадцати. Также ночью будут ходить автобусы маршрутов № 2, 12, 41, 42, 74, 77, 86, 93, 101, 106, 123, 145, 172, 187, 196 и 328, сообщает 21 июня СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Помимо этого, для доставки болельщиков к метро после вечерних матчей время работы трамвайных маршрутов № 19 и № 48 будет продлено до 2:15. «Горэлектротранс» также запустит ночные маршруты трамвая № 60 и троллейбуса № 46, которые довезут пассажиров до спальных районов на юго-западе от станций метро «Автово» и «Проспект Ветеранов».

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Комментарии (7)

Danik
Шиза косит ряды чинуш и губеров.
Мало нам фанзон в центре города. Толп
импортных фанов и полицаев, что приехали промочить горло, оторваться и разнести заразу. Так еще и для 20 тысяч орущих город будет гонять весь транспорт ночью!
Интересно для своих выпускников это будут делать?
И во что обошелся развеселый, спортивный и экономический отрыв городу? Сколько денег на это ушло из бюджета города? Чего мы лишились кроме очередных фейковых схем строительство проектов метро.
Какой-то просто супер отмыв денег идет! Вакханалия!
Obseerv
Бред какой-то...
Ладно - в новый год метро гонять, если уж кому-то приспичило футбол посмотреть - достаточно было только "зелёную" ветку оставить в работе!
265959505
Евро этот надо байкотировать, вроде пандемия, или вовиным друзьям вообще похер.
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