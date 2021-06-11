Ради футбольных фанатов метро Петербурга с 21 на 22 июня будет работать круглосуточно

Петербургское метро в ночь с 21 на 22 мая будет работать без ночного технологического перерыва. Это связано с поздним окончанием футбольного матча на стадионе «Газпром Арена» в рамках Евро-2020.



Как сообщает 11 июня пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», чтобы обеспечить транспортное обслуживание, в ночь с 21 на 22 июня для пассажиров будут открыты на вход и выход практически все вестибюли станций метро. Исключения составят: