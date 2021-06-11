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Ради футбольных фанатов метро Петербурга с 21 на 22 июня будет работать круглосуточно

Петербургское метро в ночь с 21 на 22 мая будет работать без ночного технологического перерыва. Это связано с поздним окончанием футбольного матча на стадионе «Газпром Арена» в рамках Евро-2020.

Как сообщает 11 июня пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», чтобы обеспечить транспортное обслуживание, в ночь с 21 на 22 июня для пассажиров будут открыты на вход и выход практически все вестибюли станций метро. Исключения составят:

  • вестибюль 1-й станции «Проспект Ветеранов»,
  • вестибюль 2-й станции «Ленинский проспект»,
  • вестибюль 2-й станции «Площадь Ленина»,
  • вестибюль 1-й станции «Девяткино»,
  • вестибюль 1-й станции «Московская»,
  • вестибюль 2-й станции «Невский проспект»,
  • вестибюль 2-й станции «Проспект Славы»,
  • вестибюль 1-й станции «Дунайская»,
  • вестибюли станций «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Садовая».

При этом с 2:00 до 4:30 22 июня в кассах метро можно будет купить только жетоны и за наличный расчет, продавать проездные на основе БСК и активировать интернет-платежи в это время не будут. Пройти на станции по-прежнему можно будет по проездным билетам, банковским картам и жетонам.

Круглосуточно петербургское метро будет работать и с 12 на 13 июня — тоже из-за позднего футбольного матча на «Газпром Арене». А от станций метро можно будет добраться на автобусах. СПб ГУП «Пассажиравтотранс» пустит маршруты № 2, 12, 74, 77, 86, 93, 106, 123, 145, 172, 187, 196 и 328 в ночное время.

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