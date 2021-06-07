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Метро в Петербурге будет работать всю ночь с 12 на 13 июня

В ночь с 12 на 13 июня Петербургский метрополитен будет работать без ночного технологического перерыва. Такое решение принято ради зрителей футбольного матча в рамках Евро-2020 на стадионе «Газпром Арена», который закончится поздно.

Как сообщает 7 июня пресс-служба метро, в ночь на воскресенье будут открыты почти все станции. Исключения — вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль 2 станции «Ленинский проспект», вестибюль 2 станции «Площадь Ленина», вестибюль 1 станции «Девяткино», вестибюль 1 станции «Московская», вестибюль 2 станции «Невский проспект», вестибюль 2 станции «Проспект Славы», вестибюль 1 станции «Дунайская», вестибюли станций «Площадь Александра Невского — 2», «Достоевская», «Садовая».

Оплачивать проезд можно будет жетонами, банковскими картами, проездными билетами. С 2:00 до 4:30 (13 июня) нельзя будет купить проездной билет на основе БСК и активировать интернет-платёж. Однако жетоны за наличный расчёт в кассах продаваться будут.

Чемпионат Европы по футболу 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России стартует 12 июня игрой против Бельгии. Встреча пройдёт в Петербурге на «Газпром Арене». В центре Петербурга введены ограничения движения.

Изначально турнир должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе в Петербурге, но из-за пандемии коронавируса был перенесён на следующее лето. В Петербург перенесли также матчи, которые планировалось сыграть в Дублине, поскольку он не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями.

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Комментарии (4)

262166871
А зачем болельщикам болтаться до утра? Особо при нашей эпид. ситуации- далекой -мягко говоря- от идеала?
Страна абсурда. Совсем правительство " забило" на жителе СПб.
yar_5e4cc335310b6
Какая трогательная забота о болельщиках. Хорошо хоть, что за счет бюджета их на такси по домам не развезут.
Хотя, если посчитать, несколько лишних часов работы метрополитена наверное стоит сопоставимую сумму.
Gorki
И коронавирус не страшен.
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