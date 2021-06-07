Метро в Петербурге будет работать всю ночь с 12 на 13 июня

Как сообщает 7 июня пресс-служба метро, в ночь на воскресенье будут открыты почти все станции. Исключения — вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль 2 станции «Ленинский проспект», вестибюль 2 станции «Площадь Ленина», вестибюль 1 станции «Девяткино», вестибюль 1 станции «Московская», вестибюль 2 станции «Невский проспект», вестибюль 2 станции «Проспект Славы», вестибюль 1 станции «Дунайская», вестибюли станций «Площадь Александра Невского — 2», «Достоевская», «Садовая».
Оплачивать проезд можно будет жетонами, банковскими картами, проездными билетами. С 2:00 до 4:30 (13 июня) нельзя будет купить проездной билет на основе БСК и активировать интернет-платёж. Однако жетоны за наличный расчёт в кассах продаваться будут.
Чемпионат Европы по футболу 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России стартует 12 июня игрой против Бельгии. Встреча пройдёт в Петербурге на «Газпром Арене». В центре Петербурга введены ограничения движения.