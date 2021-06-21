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В Краснодаре лишат премий непривитых чиновников, заболевших коронавирусом

Непривитых сотрудников администрации Краснодара и подведомственных учреждений, у которых будет обнаружен коронавирус, до конца года лишат премий и надбавок. Такое решение на совещании 21 июня принял мэр города Евгений Первышов.

Если сотрудник заболел коронавирусом и выяснится, что он не прививался, он «будет работать до конца года за голый оклад», передает слова главы города ТАСС.

В Петербурге постановлением правительства до 15 августа необходимо обеспечить такой уровень вакцинации среди работников органов исполнительной власти, государственных учреждений и унитарных предприятий, чтобы уровень антител коллектива достигал 65%. О других ограничениях, вступающих в силу с 21 июня, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (13)

Павел Михайлов
А привитых, но заболевших, наградят? А что на счет противопоказаний?
Yuri_SPb
Так работает категорически непринудительная вакцинация. Это, конечно, еше мелочи.
Хорошъ
Теперь заболевшие будут скрывать заболевание, и будут больше заражать. "Отличная" манетарная политика.
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