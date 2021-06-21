В Краснодаре лишат премий непривитых чиновников, заболевших коронавирусом

Непривитых сотрудников администрации Краснодара и подведомственных учреждений, у которых будет обнаружен коронавирус, до конца года лишат премий и надбавок. Такое решение на совещании 21 июня принял мэр города Евгений Первышов.



Если сотрудник заболел коронавирусом и выяснится, что он не прививался, он «будет работать до конца года за голый оклад», передает слова главы города ТАСС.



В Петербурге постановлением правительства до 15 августа необходимо обеспечить такой уровень вакцинации среди работников органов исполнительной власти, государственных учреждений и унитарных предприятий, чтобы уровень антител коллектива достигал 65%. О других ограничениях, вступающих в силу с 21 июня, читайте в материале «Фонтанки».

