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Исследование «Спутника V» для подростков начнётся в июле в Москве

В июле в Москве начнут исследовать «Спутник V» для несовершеннолетних

Клиническое исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков на базе московских медицинских учреждений начнётся в июле этого года.

Как сообщает 21 июня «Интерфакс» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову, речь идёт об испытаниях «Спутника V» для молодых людей в возрасте 12–17 лет. «Так же, как и до этого для граждан старше 18 лет, исследование будет проходить в три фазы — по уже отработанной технологии», — уточнила Ракова.

Ранее «Фонтанка» писала, что уже в ближайшую неделю делать прививку «Спутником V» могут разрешить беременным женщинам.

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Комментарии (8)

kuk-vasyusha
Да, понятно, что молодежь тоже подсадят. А потом и за детей возьмутся(((
AlBerkut
Спутник молодёжный это как, который через закладки покупается? 🤔
knikk70
Вы господа одно, что ни-будь эффективное создайте на которое могут уйти годы, а потом народ прививайте. По факту проводите опыты на населении, а вдруг поможет, но не факт.
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