Исследование «Спутника V» для подростков начнётся в июле в Москве

Клиническое исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков на базе московских медицинских учреждений начнётся в июле этого года.



Как сообщает 21 июня «Интерфакс» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову, речь идёт об испытаниях «Спутника V» для молодых людей в возрасте 12–17 лет. «Так же, как и до этого для граждан старше 18 лет, исследование будет проходить в три фазы — по уже отработанной технологии», — уточнила Ракова.



Ранее «Фонтанка» писала, что уже в ближайшую неделю делать прививку «Спутником V» могут разрешить беременным женщинам.

