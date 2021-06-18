Глава Центра Гамалеи: Беременным могут разрешить вакцинироваться уже на следующей неделе

Вакцинация от коронавируса для беременных женщин в России может быть разрешена уже на следующей неделе. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, которого вечером 18 июня цитирует РИА Новости.



Гинцбург также отметил, что женщин, которые забеременели после вакцинации и родили детей, уже достаточно много. Среди тех, кто официально числится в статистике третьей фазы клинических испытаний, их больше 80, уточнил он.



Ранее «Фонтанка» писала, что специалистами Минздрава РФ в настоящий момент рассматривается пакет документов по получению новых научных данных по использованию вакцины «Спутник V» у беременных женщин. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, количество беременных, заболевших коронавирусом за последнее время, приближается к 10 тысячам.

