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Глава Центра Гамалеи: Беременным могут разрешить вакцинироваться уже на следующей неделе

На следующей неделе беременным могут начать делать прививки от коронавируса

Вакцинация от коронавируса для беременных женщин в России может быть разрешена уже на следующей неделе. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, которого вечером 18 июня цитирует РИА Новости.

Гинцбург также отметил, что женщин, которые забеременели после вакцинации и родили детей, уже достаточно много. Среди тех, кто официально числится в статистике третьей фазы клинических испытаний, их больше 80, уточнил он.

Ранее «Фонтанка» писала, что специалистами Минздрава РФ в настоящий момент рассматривается пакет документов по получению новых научных данных по использованию вакцины «Спутник V» у беременных женщин. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, количество беременных, заболевших коронавирусом за последнее время, приближается к 10 тысячам.

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Комментарии (4)

nuga
Кто первый свою жену и ребёнка в утробе отведёт на вакцинацию? Тут полно адептов вакцин,пусть выложат фото процесса и сертификаты.Неплохо это сделать тем,кто гонит народ,у них есть беременные невестки,дочери,внучки,пусть покажут и докажут что родилось через год и выросло через три года.Вакцины проверяются 5 лет,а сейчас идет эксперемент над населением безжалостный,ещё и подписывать заставляют бумажку.Придти и не подписать,а потребовать от них полный комплект доков и тару из под вакцины.
RemyMartin
А мертвых сей гамалеец ещё не предлагал прививать?
zelf
Т.е. беременные вакцинировались когда еще вакцинации не было. Это феерично. Кто-то явно, мягко скажем, обманывает.
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