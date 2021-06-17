Беременным женщинам в России хотят разрешить прививаться от коронавируса

Количество беременных женщин, заболевших коронавирусом за последнее время, приближается к 10 тысячам, есть и тяжёлые случаи. Об этом в четверг, 17 июня, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, которого цитирует РИА Новости.



По словам главы Минздрава, специалистами ведомства в настоящий момент рассматривается пакет документов по получению новых научных данных по использованию вакцины «Спутник V» и у беременных женщин. «Я думаю, что в ближайшие неделю-полторы решение по использованию вакцины для профилактики заболевания будет вынесено», — отметил Мурашко.

