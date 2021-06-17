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Беременным женщинам в России хотят разрешить прививаться от коронавируса

Специалисты Минздрава рассматривают возможность вакцинировать беременных

Количество беременных женщин, заболевших коронавирусом за последнее время, приближается к 10 тысячам, есть и тяжёлые случаи. Об этом в четверг, 17 июня, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, которого цитирует РИА Новости.

По словам главы Минздрава, специалистами ведомства в настоящий момент рассматривается пакет документов по получению новых научных данных по использованию вакцины «Спутник V» и у беременных женщин. «Я думаю, что в ближайшие неделю-полторы решение по использованию вакцины для профилактики заболевания будет вынесено», — отметил Мурашко.

Напомним, что прививаться от коронавируса беременным не рекомендуется пока ни одной из четырёх зарегистрированных в России вакцин.

При этом ранее глава Минздрава сообщал, что заболеваемость коронавирусом в России выросла за неделю на 30%.

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Комментарии (8)

nuga
В роддома не пустят? Оригинально. Путин сдал население глобалистам .Будем рожать дома.
guess
Ждите тысячи выкидышей, хотя в нашей стране настоящую статистику вам никто не покажет
ego
Не эксперимент ли это ?
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