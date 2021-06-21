Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 21 июня, предполагаемого карманника оперативники уголовного розыска нашли у станции метро «Достоевская» в пятницу, 18-го числа. Полиция полагает, что за два дня до этого он отметился на другой станции — «Гостиный двор».
Там без телефона едва не остался 27-летний студент-ординатор из Эквадора, который вместе с другом возвращался с матча Россия — Финляндия. Футбольные впечатления не помешали вовремя заметить неладное в вестибюле станции. По словам молодого человека, обернувшись, он увидел двоих, в руках одного был хорошо знакомый смартфон стоимостью 22 тысячи рублей. Гаджет отбил приятель, но карманник скрылся.
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Подозреваемый — 25-летний мигрант из Средней Азии. В Петербурге он перебирается из хостела в хостел, подрабатывает грузчиком. В прошлом, по собственному признанию, привлекался за насилие в отношении представителя власти, в настоящем балуется наркотиками.
Суд заключил мужчину под стражу. В полицейском главке просят горожан взглянуть на арестанта и припомнить, не пропадало ли что-либо после встречи с похожим человеком. «Устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям», — добавили в ведомстве.