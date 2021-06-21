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В Петербурге арестовали предполагаемого карманника, промышлявшего в метро. Полиция просит к нему присмотреться

Петербургская полиция задержала подозреваемого в хищении телефона у студента из Эквадора, в карман которого залезли после матча Евро-2020. Его смартфон спас внимательный друг, но, по версии следствия, ранее задержанный мог быть удачливее.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 21 июня, предполагаемого карманника оперативники уголовного розыска нашли у станции метро «Достоевская» в пятницу, 18-го числа. Полиция полагает, что за два дня до этого он отметился на другой станции — «Гостиный двор».

Там без телефона едва не остался 27-летний студент-ординатор из Эквадора, который вместе с другом возвращался с матча Россия — Финляндия. Футбольные впечатления не помешали вовремя заметить неладное в вестибюле станции. По словам молодого человека, обернувшись, он увидел двоих, в руках одного был хорошо знакомый смартфон стоимостью 22 тысячи рублей. Гаджет отбил приятель, но карманник скрылся.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Подозреваемый — 25-летний мигрант из Средней Азии. В Петербурге он перебирается из хостела в хостел, подрабатывает грузчиком. В прошлом, по собственному признанию, привлекался за насилие в отношении представителя власти, в настоящем балуется наркотиками.

Суд заключил мужчину под стражу. В полицейском главке просят горожан взглянуть на арестанта и припомнить, не пропадало ли что-либо после встречи с похожим человеком. «Устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям», — добавили в ведомстве.

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Комментарии (9)

Агроном аэродрома
Одного? Поправьте меню, но разве в этой сфере деятельности не артелями особей по пять трудятся?
Serg_I
Цель миграции -грузчиком работать? И вот без таких мигрантов нам не обойтись...
Brevnault
"не пропадало ли что-либо после встречи с похожим человеком"
Как не пропадало? Из бюджета 200 млрд руб. пропало. Похожий человек как раз мимо проходил. Теперь не отвертится проклятый расхититель общественной собственности!
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