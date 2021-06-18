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Студент из Эквадора отбил у петербургского карманника телефон друга

Иностранец получил кулаком в лицо от карманника в центре Петербурга

Хорошо выучил русскую пословицу «Спасение утопающих в руках самих утопающих» уроженец Эквадора. В центре Петербурга он смог вернуть телефон, который украл карманник.

Как стало известно «Фонтанке» 18 июня, в полицию Петербурга 25-летний иностранец, который учится в самарском НИУ имени Павлова (приехал посмотреть Петербург на неделю), обратился накануне около полуночи. Молодой человек рассказал, что вместе с другом гулял 16 июня по Невскому проспекту. В районе семи вечера у «Гостиного двора» он увидел, как мужчина со шрамом на левой скуле вытаскивает у его друга из кармана мобильный телефон.

Иностранец побежал за карманником, догнал его, после чего телефон у вора выпал из рук. Мужчина ударил южноамериканца в лицо кулаком и сбежал.

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Комментарии (2)

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