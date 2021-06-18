Студент из Эквадора отбил у петербургского карманника телефон друга

Хорошо выучил русскую пословицу «Спасение утопающих в руках самих утопающих» уроженец Эквадора. В центре Петербурга он смог вернуть телефон, который украл карманник.



Как стало известно «Фонтанке» 18 июня, в полицию Петербурга 25-летний иностранец, который учится в самарском НИУ имени Павлова (приехал посмотреть Петербург на неделю), обратился накануне около полуночи. Молодой человек рассказал, что вместе с другом гулял 16 июня по Невскому проспекту. В районе семи вечера у «Гостиного двора» он увидел, как мужчина со шрамом на левой скуле вытаскивает у его друга из кармана мобильный телефон.

