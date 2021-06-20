В воскресенье, 20 июня, когда отмечается День медицинского работника, в центре Петербурга появилось новое граффити — с благодарностью медикам.
Женщина в медицинском халате и маске, а также в маске супергероя с красным плащом за спиной изображена на будке у дома 34 по Литейному проспекту, в полукилометре от Мариинской больницы. Об этом сообщается в паблике «ЖКХ СПБ» «ВКонтакте».
«Теперь оно [граффити] будет ежедневно напоминать прохожим о том, что настоящие герои наших городов — это медицинские работники. Именно представители этой благородной профессии ежедневно спасают жизни и помогают справиться с болезнями. Спасибо вам, настоящие герои!» — отмечается в сообщении.
Поздравляя сегодня медиков, президент Путин объявил, что коронавирусные выплаты будут продолжены, а в здравоохранении планируется внедрить новую систему оплаты труда.