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Врач-супергероиня в красном плаще. Медиков Петербурга поздравили граффити

В Петербурге на Литейном появился портрет медика

В воскресенье, 20 июня, когда отмечается День медицинского работника, в центре Петербурга появилось новое граффити — с благодарностью медикам.

Женщина в медицинском халате и маске, а также в маске супергероя с красным плащом за спиной изображена на будке у дома 34 по Литейному проспекту, в полукилометре от Мариинской больницы. Об этом сообщается в паблике «ЖКХ СПБ» «ВКонтакте».

«Теперь оно [граффити] будет ежедневно напоминать прохожим о том, что настоящие герои наших городов — это медицинские работники. Именно представители этой благородной профессии ежедневно спасают жизни и помогают справиться с болезнями. Спасибо вам, настоящие герои!» — отмечается в сообщении.

Поздравляя сегодня медиков, президент Путин объявил, что коронавирусные выплаты будут продолжены, а в здравоохранении планируется внедрить новую систему оплаты труда.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Поздравляю всех медицинских работников с профессиональным праздником! Спасибо ВАМ за спасения наших жизней.
Желаю Вам спокойствия в нелегком труде,
внимательности и терпения с пациентами,
легкости в руках и ясности в голове!
Отличного здоровья, крепких нервов,
личного счастья, веры, мужества и удачи!
lenten
"Теперь оно [граффити] будет ежедневно напоминать прохожим"
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Скоро один из этих прохожих пожалуется куда надо.
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