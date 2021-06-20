В здравоохранении планируется внедрить новую систему оплаты труда

Президент России Владимир Путин 20 июня поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Как сообщается на сайте Кремля, он подчеркнул, что выплаты на фоне пандемии коронавируса будут продолжены.
«Безусловно, важнейший вопрос — это оплата труда, соразмерная нагрузке и ответственности медицинских работников. В период эпидемии мы особо поддерживаем врачей, медсестёр, бригады скорой помощи, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусом. Всего специальные выплаты получили почти один миллион двести тысяч работников здравоохранения. На эти цели уже направлено более 350 миллиардов рублей. И хочу сегодня особо отметить: эти выплаты будут продолжены», — заявил глава государства.
Он также рассказал о новой системе оплаты труда в здравоохранении, которая «должна предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и сверх этого понятный, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок». «Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами, опираясь на предложения всего медицинского сообщества России», — пообещал президент.
Он поблагодарил работников всех звеньев здравоохранения: тех, «кто спасает тяжелобольных в реанимациях и «красных зонах» больниц»; тех, кто «выезжает на экстренные вызовы в составе экипажей скорой помощи»; сотрудников больниц и поликлиник, «которые продолжают оказывать плановую помощь людям, вести приём, делать сложнейшие, порой уникальные операции»; врачей общей практики и врачей-специалистов, фельдшеров и младший медицинский персонал, бригады скорой помощи и санитарной авиации, сотрудников медицинских служб Минобороны, МВД, МЧС и других ведомств, студентов, профессоров, преподавателей медицинских колледжей и вузов, коллективы ведущих научно-практических центров и негосударственных организаций здравоохранения.
«В этой непростой ситуации слаженно, чётко продолжают работать все звенья отечественного здравоохранения. Профессионально и надёжно действует каждый из вас», — отметил Путин.