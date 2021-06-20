В здравоохранении планируется внедрить новую систему оплаты труда

Президент России Владимир Путин 20 июня поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Как сообщается на сайте Кремля, он подчеркнул, что выплаты на фоне пандемии коронавируса будут продолжены.



«Безусловно, важнейший вопрос — это оплата труда, соразмерная нагрузке и ответственности медицинских работников. В период эпидемии мы особо поддерживаем врачей, медсестёр, бригады скорой помощи, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусом. Всего специальные выплаты получили почти один миллион двести тысяч работников здравоохранения. На эти цели уже направлено более 350 миллиардов рублей. И хочу сегодня особо отметить: эти выплаты будут продолжены», — заявил глава государства.

