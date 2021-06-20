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Странно ехавший мусоровоз упал в дальний кювет под Гатчиной. Под ним оказался человек

Грузовик в Ленобласти выехал на встречную полосу и задавил пешехода

Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области.

Кадр из видео в группе <a href="https://vk.com/avtogatchina" class="io-leave-page _" target="_blank">АВТО Гатчина</a> / vk.com/avtogatchina
Кадр из видео в группе АВТО Гатчина / vk.com/avtogatchina
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Как сообщает 20 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, инцидент произошёл вчера около 14:50 на 24-м километре дороги Красное Село — Гатчина — Павловск. По предварительной версии, 33-летний водитель коммерческой организации, управляя мусоровозом «Вольво», по неустановленной причине выехал на встречную полосу и сбил 60-летнего жителя Волосовского района. Пешеход погиб на месте. Грузовик съехал в левый кювет и опрокинулся.

Обстоятельства ДТП уточняют очевидцы в группе «АВТО Гатчина» «ВКонтакте». По их словам, после Горок в направлении Коммунара мусоровоз съехал на встречную обочину и упал в кювет. «В это время по обочине шел пешеход, его накрыло грузовиком», — рассказывают в группе.

В комментариях пишут, что водитель уснул за рулём. Николай не согласен: «Я за ним ехал примерно 1 км, он то обочину зацепит, то навстречу выедет — это явно пьяный. Когда плохо или уснул, то прямым ходом с дороги съезжают в дерево, а этот ехал — от Пудомяг как минимум до Горок вилял. Народ ещё обгонял его, а я подумал не, не буду, нет гарантии, что в бок не зарядит мне при обгоне».

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Водитель мусоровоза опрошен, с него взяли обязательство о явке, отмечают в ГУ МВД.

Кадр из видео в группе <a href="https://vk.com/avtogatchina" class="io-leave-page _" target="_blank">АВТО Гатчина</a> / vk.com/avtogatchina
Кадр из видео в группе АВТО Гатчина / vk.com/avtogatchina

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Комментарии (5)

lenten
Ехал за ним километр и никуда не сообщил? Свою вину в гибели человека не чувствует?
264527831
Глупее не придумать, пляжи забиты людьми, а аттракционы, ну смех. Ни фига вакцина не помогает, сколько уже сделало, а толку нет. От орви штаммов универсальной вакцины нет.
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