Как сообщает 20 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, инцидент произошёл вчера около 14:50 на 24-м километре дороги Красное Село — Гатчина — Павловск. По предварительной версии, 33-летний водитель коммерческой организации, управляя мусоровозом «Вольво», по неустановленной причине выехал на встречную полосу и сбил 60-летнего жителя Волосовского района. Пешеход погиб на месте. Грузовик съехал в левый кювет и опрокинулся.
Обстоятельства ДТП уточняют очевидцы в группе «АВТО Гатчина» «ВКонтакте». По их словам, после Горок в направлении Коммунара мусоровоз съехал на встречную обочину и упал в кювет. «В это время по обочине шел пешеход, его накрыло грузовиком», — рассказывают в группе.
В комментариях пишут, что водитель уснул за рулём. Николай не согласен: «Я за ним ехал примерно 1 км, он то обочину зацепит, то навстречу выедет — это явно пьяный. Когда плохо или уснул, то прямым ходом с дороги съезжают в дерево, а этот ехал — от Пудомяг как минимум до Горок вилял. Народ ещё обгонял его, а я подумал не, не буду, нет гарантии, что в бок не зарядит мне при обгоне».
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Водитель мусоровоза опрошен, с него взяли обязательство о явке, отмечают в ГУ МВД.