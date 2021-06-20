Как сообщает 20 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, инцидент произошёл вчера около 14:50 на 24-м километре дороги Красное Село — Гатчина — Павловск. По предварительной версии, 33-летний водитель коммерческой организации, управляя мусоровозом «Вольво», по неустановленной причине выехал на встречную полосу и сбил 60-летнего жителя Волосовского района. Пешеход погиб на месте. Грузовик съехал в левый кювет и опрокинулся.



Обстоятельства ДТП уточняют очевидцы в группе «АВТО Гатчина» «ВКонтакте». По их словам, после Горок в направлении Коммунара мусоровоз съехал на встречную обочину и упал в кювет. «В это время по обочине шел пешеход, его накрыло грузовиком», — рассказывают в группе.

