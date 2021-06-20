«Пришел на экзамен с двумя банками пива». Что творится за кулисами ЕГЭ в Петербурге

Фото: Алексей Танюшин/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Близится к концу основная волна ЕГЭ. Самые массовые экзамены позади и уже известны имена первых 100-балльников. «Фонтанка» пообщалась с наблюдателями, чтобы увидеть их глазами, как проходит самый страшный экзамен для школьников.

В Петербурге в качестве наблюдателей на ЕГЭ задействованы почти пять тысяч человек: родители учеников, педагоги и студенты. Отдельно стоит корпус общественных наблюдателей Российского союза молодёжи (РСМ). От него на экзамены пришли 79 человек, в основном это студенты педагогического университета имени Герцена.



Набором наблюдателей РСМ занималась первокурсница Елизавета Шатохина. «По нашим требованиям, наблюдателем может стать человек от 18 лет, активный, с гражданской позицией, но это можно и не брать в расчёт, гражданскую позицию. Кто-то идёт, чтобы посмотреть ЕГЭ изнутри. Ну и гражданин Российской Федерации», — рассказала она.

Наблюдатель должен независимо от администрации школы и организаторов ЕГЭ следить за соблюдением экзаменационных процедур. По итогам работы он составляет отчёты, которые в том числе направляются в Рособрнадзор.

До начала экзамена наблюдатели проверяют аудитории. Все шкафчики в кабинетах должны быть закрыты, а портреты великих ученых и писателей сняты или завешаны. «Портрет может отвлекать. Иногда люди приходят заранее в школу, могут делать шпаргалки или придумать все, что угодно», — говорит Шатохина.

Незадействованные в экзаменах помещения опечатываются. За выпускниками следят и в классах, и в коридорах. Из-за коронавирусных ограничений федеральным наблюдателям запретили входить в аудитории. Они могут разглядеть происходящее через открытую дверь или монитор. В оборудованном штабе ведётся трансляция из классов. По словам наблюдателей, картинка хорошая, слепых зон нет.



«Я работала во Фрунзенском районе, там не было никаких странностей, — говорит Шатохина. — В одной из школ Центрального района, как мне рассказывали, выпускники проходили через рамки металлоискателя, пищали сильно, но их не проверяли. Мы об этом уже сообщили в Рособрнадзор, и, надеюсь, нарушение устранили».

«Самая любимая моя история о том, как на одном из пунктов проведения экзамена пришёл учащийся с двумя банками пива, — рассказывает федеральная наблюдательница Таисия, работавшая в школах Центрального и Выборгского районов. — Перед рамками банки отобрали. Он был трезв, просто вместо водички принёс пиво».

Выпускникам разрешается брать небольшой перекус и воду. На одном из столов во время экзамена Таисия заметила баночку со снюсом. «Мы посмеялись и даже прониклись к этому человеку, что он догадался и принёс, всё для себя любимого. Видимо подумали, что еда и разрешили», — уточняет она.

Таисия признается, что обращает внимание на общение педагогов с детьми. Если заметит повышенный голос или «нагнетания ужаса», то может обратиться к членам экзаменационный комиссии, они должны будут «оперативно устранить замечание».



«Сейчас ситуация на ЕГЭ поспокойнее, — отмечает она. — Все дети, которых я видела, на 95% спокойны. Кому-то совсем не до экзаменов. Он может поспать на парте. Видно, что человеку не нужен этот экзамен, либо случайно записался, либо мама заставила. Есть дети, которые знают свои силы. И примерно на две аудитории один-два человека, по ним прям видно, сильно нервничают, у них могут руки трястись».

Наблюдавший за ЕГЭ в Красногвардейском районе Даниил стал свидетелем истерики одного из выпускников. «Экзаменуемому очень не понравился его КИМ, он начинает истерику. Говорит, что не может сдавать экзамен, просит, чтобы его отправили на допдень. В медкабинете ему оказывается необходимая помощь. Если есть какие-то показания, не дай бог, к госпитализации, то принимаются меры. В медкабинете экзаменуемый сидит до тех пор, пока он действительно не успокоится и не продолжит писать или пока не откажется писать по состоянию здоровья. Его будут вынуждены удалить, потому что заставить писать экзамен нельзя. Но и проверить насколько искренняя истерика, невозможно. Тогда руководство пункта в тупике», — отмечает Даниил.



Единственной спрятанной от посторонних глаз зоной в пункте проведения экзамена остаётся туалет. Заходить туда вслед за учеником нельзя. «Мы не должны заходить в туалет непосредственно за учениками, это запрещено, и мы так не делаем. Но с другой стороны, нам самим тоже нужно в туалет и может быть такое совпадение... В положении о ЕГЭ не прописано, что в кабинках должны быть двери. Могу сказать, что отсутствие дверей снижает процент списывания», — отмечает наблюдатель.

«Парень зашёл, руки мыл очень долго. Что-то постоянно шептался с другим. Его не было 7–10 минут. Но его же за руку не вытащишь. Девочки пытались поймать, но улик не нашли», — рассказывает наблюдательница Дарья. В этом году по соцсетям разлетелся пост о подставных выпускниках на ЕГЭ в Москве. Это студенты, выполняющие роли провокаторов, они могут предложить списать, если выпускник согласится, то его по процедуре удаляют с экзамена. Петербургские наблюдатели о таком не слышали, по их словам, количество людей в пункте проведения экзамена строго ограничено и вписать кого-то дополнительно непросто.



Дарья работает учительницей, её привлекли в наблюдатели в добровольно-принудительном порядке. В отличие от федералов-студентов её работа оплачивается. На ЕГЭ Дарью больше всех поразило общение с коллегами.

«Учительница вместо того, чтобы представиться сказала мне: правда хочется придушить их в конце экзамена. Я говорю: «Кого? Детей». После этой фразы я с ней максимально отдалённо общалась», — вспоминает она.

Процесс сдачи ЕГЭ организован довольно строго. Общавшиеся с «Фонтанкой» наблюдатели не были свидетелями каких-то вопиющих нарушений. В прошлом году по всей стране с экзаменов были удалены всего 30 человек.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

