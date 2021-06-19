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Матч достижений. Португальцы забили четыре гола, но два — в свои ворота

Сборная Германии выиграла у сборной Португалии 2:4

Матч между футбольными сборными Португалии и Германии на Евро-2020 19 июня оказался курьёзным. Португальцы забила в общей сложности четыре гола, но немцам — только два. Два пришлись в их собственные ворота, плюс два добавил противник.

Два автогола в одной игре — такое случилось впервые в истории чемпионатов мира и Европы. Кроме того, есть и другие достижения, передаёт РИА Новости.

Португалия стала первым действующим чемпионом Европы, который пропустил в одном матче сразу четыре гола. А Криштиану Роналду обновил свой же рекорд по числу забитых мячей на Евро. Теперь их у него 12 (у него же, напомним, и рекорд по количеству подписчиков в Instagram).

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