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Роналду первым в мире набрал 300 миллионов подписчиков в «Инстаграме»

Футболист Криштиану Роналду побил мировой рекорд по популярности в «Инстаграме». Он стал первым пользователем соцсети, которому удалось набрать 300 миллионов подписчиков. По данным на 19 июня, за ним следят уже 301 млн человек.

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии с большим отрывом лидирует по числу подписчиков. Второе место сейчас занимает актер Дуэйн Джонсон (Скала). У него 247 млн подписчиков. В топ-5 пользователей также входят певица Ариана Гранде (244 млн человек), модель и бизнесвумен Кайли Дженнер (241 млн человек) и певица Селена Гомес (238 млн человек).

Самым популярным аккаунтом остается страница самого Instagram, на которую подписаны 398 млн пользователей. У российских знаменитостей статистика намного скромнее. Больше всего подписчиков у спортсмена и бойца MMA Хабиба Нурмагомедова — 29 млн человек.

В середине июня Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром за всю историю чемпионата Европы. В матче против Венгрии 15 июня на Евро-2020 он, как писала «Фонтанка», забил свой десятый гол. Сейчас на счету Роналду уже 11 мячей.

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Комментарии (2)

260569221
И шо??
Агроном аэродрома
А Роскомнадзор недоумевает - почему столько же не набрало эртэ. :))
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