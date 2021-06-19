Роналду первым в мире набрал 300 миллионов подписчиков в «Инстаграме»

Футболист Криштиану Роналду побил мировой рекорд по популярности в «Инстаграме». Он стал первым пользователем соцсети, которому удалось набрать 300 миллионов подписчиков. По данным на 19 июня, за ним следят уже 301 млн человек.



Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии с большим отрывом лидирует по числу подписчиков. Второе место сейчас занимает актер Дуэйн Джонсон (Скала). У него 247 млн подписчиков. В топ-5 пользователей также входят певица Ариана Гранде (244 млн человек), модель и бизнесвумен Кайли Дженнер (241 млн человек) и певица Селена Гомес (238 млн человек).

