Роналду стал лучшим бомбардиром за всю историю чемпионата Европы

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы по футболу. В лидеры он выбился в первом же матче турнира для его команды — против Венгрии 15 июня.



Футболист забил пенальти на 87-й минуте матча, таким образом счёт стал 2:0 в пользу сборной Португалии. Это 10-й гол 35-летнего португальца на чемпионатах Европы. Сегодня по количеству забитых мячей ему удалось обогнать игрока сборной Франции Мишеля Платини, сместив его на второе место. На третьем на данный момент находится Алан Ширер (Англия) с 7 голами.

