На Лужнецкой набережной в центре Москвы на складе с пиротехникой, где 19 июня произошел крупный пожар, пострадали четыре человека, сообщает МЧС России в своём телеграм-канале.
МЧС России
МЧС России
«В результате возгорания один человек из числа обслуживающего персонала пострадал, трое пожарных получили соответствующие небольшие какие-то травмы», — рассказал ТАСС заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, два человека отказались от госпитализации. Одного доставили в институт Склифосовского, «он вдохнул в себя пары дыма, это не опасная травма».
По словам чиновника, предварительно, в помещении находилось около 15 тонн взрывчатых веществ. Соседние здания и сооружения не повреждены.
По словам начальника Главного управления МЧС России по Москве Сергея Желтова, в тушении были задействованы 25 пожарных, а работа производится по третьему номеру сложности. На месте также работают три вертолета, которые уже осуществили 28 выбросов воды.
По данным пресс-службы столичного ГУ МЧС, информация о пожаре поступила в 17:36. Огонь охватил около 500 кв. м склада. Сотрудникам МЧС удалось остановить его распространение в 19:15. Для борьбы с пожаром привлекали три вертолёта и катер.
Согласно предварительной информации, всего на складе прогремело больше сотни взрывов пиротехники. Как писала «Фонтанка», очевидцы публиковали видео пожара, которые сопровождались звуками залпов.