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Столичный склад пиротехники с 15 тоннами взрывчатки тушили с воды и воздуха. Пострадали пожарные

При тушении пиротехники в Москве пострадали пожарные

На Лужнецкой набережной в центре Москвы на складе с пиротехникой, где 19 июня произошел крупный пожар, пострадали четыре человека, сообщает МЧС России в своём телеграм-канале.

МЧС России

МЧС России

«В результате возгорания один человек из числа обслуживающего персонала пострадал, трое пожарных получили соответствующие небольшие какие-то травмы», — рассказал ТАСС заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, два человека отказались от госпитализации. Одного доставили в институт Склифосовского, «он вдохнул в себя пары дыма, это не опасная травма».

По словам чиновника, предварительно, в помещении находилось около 15 тонн взрывчатых веществ. Соседние здания и сооружения не повреждены.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Москве Сергея Желтова, в тушении были задействованы 25 пожарных, а работа производится по третьему номеру сложности. На месте также работают три вертолета, которые уже осуществили 28 выбросов воды.

По данным пресс-службы столичного ГУ МЧС, информация о пожаре поступила в 17:36. Огонь охватил около 500 кв. м склада. Сотрудникам МЧС удалось остановить его распространение в 19:15. Для борьбы с пожаром привлекали три вертолёта и катер.

Согласно предварительной информации, всего на складе прогремело больше сотни взрывов пиротехники. Как писала «Фонтанка», очевидцы публиковали видео пожара, которые сопровождались звуками залпов.

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