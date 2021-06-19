В Москве 19 июня загорелся склад с пиротехникой, видео пожара появилось в соцсетях. На кадрах огромный столб густого серого дыма, картинка сопровождается звуками взрывов.
Подписчики присылают кадры пожара склада пиротехники на Лужнецкой набережной Москвы — видны яркие вспышки и слышны взрывы pic.twitter.com/ecQbAx03GJ— юрий вольвач (@Volvach73) June 19, 2021
«На Лужнецкой набережной горит склад с пиротехнической продукцией, происходят множественные взрывы петард», — сказал ТАСС источник в экстренных службах.
Огонь с горящего склада пиротехники перекинулся на соседнее здание, площадь пожара составляет 150 кв. м.