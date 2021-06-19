FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +31
72.22р85.99р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша уик-энда 18-20 июня
0
Печать

Над центром Москвы навис огромный столб дыма. Слышны взрывы

Склад пиротехники горит в Москве

В Москве 19 июня загорелся склад с пиротехникой, видео пожара появилось в соцсетях. На кадрах огромный столб густого серого дыма, картинка сопровождается звуками взрывов.

ПоделитьсяПоделиться

«На Лужнецкой набережной горит склад с пиротехнической продукцией, происходят множественные взрывы петард», — сказал ТАСС источник в экстренных службах.

Огонь с горящего склада пиротехники перекинулся на соседнее здание, площадь пожара составляет 150 кв. м.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний