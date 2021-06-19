Тили-тили, но покажите тест. Российских молодожёнов начали ограничивать

В Нижегородской области ужесточили ограничения по коронавирусу. Сейчас меры против распространения инфекции направили на будущих молодоженов.
Региональный ЗАГС опубликовал новые условия регистрации брака. Теперь жениху и невесте необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Такие условия содержатся в указе губернатора области «О введении режима повышенной готовности».
Меры ужесточили и по отношению к остальным участникам церемонии. Им также нужен ПЦР-тест или сертификат, а несовершеннолетние должны предоставить результаты экспресс-теста на антигены коронавируса.
В залах при проведении церемонии могут присутствовать не больше 20 человек, включая ведущего, при этом на 1 человека должно быть не меньше 4 кв. м. На открытых площадках — до 50 участников и не более 1 гостя на 10 кв. м. Обязательно и ношение масок.
В Петербурге также вводятся новые коронавирусные ограничения. С 21 июня запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. А на мероприятия численностью более 75 человек будут пускать только с ПЦР-тестом.