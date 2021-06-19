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Тили-тили, но покажите тест. Российских молодожёнов начали ограничивать

В Нижнем Новгороде заключить брак смогут только привитые и ковид-отрицательные

В Нижегородской области ужесточили ограничения по коронавирусу. Сейчас меры против распространения инфекции направили на будущих молодоженов.

Региональный ЗАГС опубликовал новые условия регистрации брака. Теперь жениху и невесте необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Такие условия содержатся в указе губернатора области «О введении режима повышенной готовности».

Меры ужесточили и по отношению к остальным участникам церемонии. Им также нужен ПЦР-тест или сертификат, а несовершеннолетние должны предоставить результаты экспресс-теста на антигены коронавируса.

В залах при проведении церемонии могут присутствовать не больше 20 человек, включая ведущего, при этом на 1 человека должно быть не меньше 4 кв. м. На открытых площадках — до 50 участников и не более 1 гостя на 10 кв. м. Обязательно и ношение масок.

В Петербурге также вводятся новые коронавирусные ограничения. С 21 июня запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. А на мероприятия численностью более 75 человек будут пускать только с ПЦР-тестом.

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Комментарии (8)

Rambovski
А рожать без прививки пока ещё можно, или уже нет ?
Dazdraperma
Свадебный поцелуй в маске - это не только красиво, но и безопасно. Теперь невеста будет заказывать пошив не только фаты и свадебного платья, но и свадебной маски. А вообще, я бы пошел еще дальше. И обязал жениха и невесту соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. В том числе - в брачную ночь.
jump
Qr код на лбу следующая стадия. И сканеры везде. Зашёл в метро бошкой прислонился к сканеру - здоров, проходи, следующий !
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