Тили-тили, но покажите тест. Российских молодожёнов начали ограничивать

В Нижегородской области ужесточили ограничения по коронавирусу. Сейчас меры против распространения инфекции направили на будущих молодоженов.



Региональный ЗАГС опубликовал новые условия регистрации брака. Теперь жениху и невесте необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Такие условия содержатся в указе губернатора области «О введении режима повышенной готовности».



Меры ужесточили и по отношению к остальным участникам церемонии. Им также нужен ПЦР-тест или сертификат, а несовершеннолетние должны предоставить результаты экспресс-теста на антигены коронавируса.

