Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 14 часов на 115-м километре внутреннего кольца, перед съездом на дамбу, столкнулись ехавшие попутно четыре легковых автомобиля и один грузовой. Они заняли первую, вторую и частично третью полосы. Пострадали два человека.
На фотографиях видно, какие сильные повреждения получил «Фольксваген». Автовоз лишился лобового стекла. «На место оперативно прибыли сотрудники эксплуатирующей дорогу подрядной организации, ГИБДД. На данный момент поврежденные машины эвакуированы, затора нет», — отметили в пресс-службе.
«Автовоз убрался в пробку, стоящую на поворот на развязку. За 10 секунд до аварии мы обогнали автовоз слева и, услышав грохот, увидели всё в зеркала», — рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Днём на КАД, напомним, было несколько крупных пробок, а в целом загруженность дорог Петербурга достигла небывалых для субботы 6 баллов по шкале «Яндекса». К вечеру стало просторнее.