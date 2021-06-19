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Автовоз влетел в пробку на КАД, спровоцировав ещё больший затор. «Фольксваген» уменьшился вполовину

В массовой аварии на КАД Петербурга пострадали двое

Массовое ДТП днём 19 июня собрало одну из пробок на КАД — на том участке, где обычно свободно.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 14 часов на 115-м километре внутреннего кольца, перед съездом на дамбу, столкнулись ехавшие попутно четыре легковых автомобиля и один грузовой. Они заняли первую, вторую и частично третью полосы. Пострадали два человека.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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На фотографиях видно, какие сильные повреждения получил «Фольксваген». Автовоз лишился лобового стекла. «На место оперативно прибыли сотрудники эксплуатирующей дорогу подрядной организации, ГИБДД. На данный момент поврежденные машины эвакуированы, затора нет», — отметили в пресс-службе.

«Автовоз убрался в пробку, стоящую на поворот на развязку. За 10 секунд до аварии мы обогнали автовоз слева и, услышав грохот, увидели всё в зеркала», — рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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Днём на КАД, напомним, было несколько крупных пробок, а в целом загруженность дорог Петербурга достигла небывалых для субботы 6 баллов по шкале «Яндекса». К вечеру стало просторнее.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (1)

cdrescue
А вертолёты теперь на ДТП не летают ?
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