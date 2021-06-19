Детский омбудсмен предложила считать годы воспитания детей трудовым стажем и увеличить маткапитал

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ввести в стране декретные выплаты для бабушек и дедушек. Такая инициатива прозвучала на пленарном заседании XX съезда партии «Единая Россия» 19 июня.



По мнению Кузнецовой, финансово нужно поддерживать бабушек и дедушек, которые оказывают помощь в воспитании детей. Она отметила, что участие старшего поколения в жизни несовершеннолетних — «традиция, которая сложилась в России».



«Это тоже могло бы служить большим подспорьем, в том числе и для молодых семей особенно», — сказала Кузнецова.

