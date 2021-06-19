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Детский омбудсмен предложила считать годы воспитания детей трудовым стажем и увеличить маткапитал

Кузнецова призвала ввести декретные выплаты для дедушек и бабушек

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ввести в стране декретные выплаты для бабушек и дедушек. Такая инициатива прозвучала на пленарном заседании XX съезда партии «Единая Россия» 19 июня.

По мнению Кузнецовой, финансово нужно поддерживать бабушек и дедушек, которые оказывают помощь в воспитании детей. Она отметила, что участие старшего поколения в жизни несовершеннолетних — «традиция, которая сложилась в России».

«Это тоже могло бы служить большим подспорьем, в том числе и для молодых семей особенно», — сказала Кузнецова.

Также Кузнецова предложила увеличить размер материнского капитала и расширять формы поддержки. Она призвала включать годы, которые родители тратят на воспитание детей, в трудовой стаж.

Как писала «Фонтанка», на съезде «Единой России» президент РФ Владимир Путин назвал детского омбудсмена кандидатом в первой пятерке списка партии на выборы в Госдуму. В список также вошли Шойгу и Лавров.

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Комментарии (6)

Дядя Бо
Дедушкам? Декретные выплаты? А вот хрен!!! Ишь, чего выдумали!Отработал, и в деревянный макинтош!
260965961
Читала, что во Франции женщины получают пособие на выращивание ребёнка до его 10 лет. Величина этого пособия позволяет женщине с ребёнком вести вести полноценный образ жизни.
266081655
Не дело дедушке и бабушке заниматься воспитанием внуков..... Это прямая обязанность родителей.... А не могут - лишить родительских прав!
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