Детский омбудсмен предложила считать годы воспитания детей трудовым стажем и увеличить маткапитал

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ввести в стране декретные выплаты для бабушек и дедушек. Такая инициатива прозвучала на пленарном заседании XX съезда партии «Единая Россия» 19 июня.
По мнению Кузнецовой, финансово нужно поддерживать бабушек и дедушек, которые оказывают помощь в воспитании детей. Она отметила, что участие старшего поколения в жизни несовершеннолетних — «традиция, которая сложилась в России».
«Это тоже могло бы служить большим подспорьем, в том числе и для молодых семей особенно», — сказала Кузнецова.
Также Кузнецова предложила увеличить размер материнского капитала и расширять формы поддержки. Она призвала включать годы, которые родители тратят на воспитание детей, в трудовой стаж.
Как писала «Фонтанка», на съезде «Единой России» президент РФ Владимир Путин назвал детского омбудсмена кандидатом в первой пятерке списка партии на выборы в Госдуму. В список также вошли Шойгу и Лавров.