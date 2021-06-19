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Футболист Тарасов не стал вступаться за бывшую жену Ольгу Бузову

Экс-супруг Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов высказался по поводу скандала в эфире «Матч ТВ» с участием певицы.

«Я не буду комментировать, но скажу кратко: обижаться там было не на что. Наверное, Ольга не поняла, о чем ей говорил Губерниев. Считаю, что ко многим вещам можно относиться с иронией. В данной ситуации я ни на чьей стороне», — отметил спортсмен в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Тарасов не упустил возможности сделать отсылку к инциденту со своей бывшей женой во время прямого эфира с коучем, которая работает с детьми, в своём Instagram. Кстати, Тарасов уже посмеялся над конфликтом Бузовой. Он спросил, можно ли считать сказку про Карлсона хорошим выбором для детей — ведь там есть слова о коньяке.

Бузову пригласили в студию «Матч ТВ» для обсуждения Евро-2020. К эфиру из петербургской студии подключился комментатор Дмитрий Губерниев, который довел певицу до слез. Он прошёлся по актёрской карьере Бузовой, устроил ей экзамен по теории футбола и поинтересовался, пьёт ли она коньяк по утрам. Это и стало последней каплей — звезда разрыдалась.

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