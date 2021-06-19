Дороги и реки. Куда поручил направить деньги Путин

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости направить дополнительные бюджетные средства сразу по нескольким направлениям. Об этом он сообщил на XX съезде «Единой России» 19 июня.
По словам главы государства, стоит выделить в ближайшие дни 30 млрд рублей на строительство дорог в регионах. На проекты по развитию общественного транспорта в стране направят еще больше — 50 млрд рублей.
Путин отметил, что необходимо вложить средства и в коммунальные сети и другие инфраструктурные объекта. С 2022 года будут поддерживаться региональные проекты по модернизации инженерных систем. На это на первом этапе потратят 150 млрд рублей. До 2026 года будет продлена программа инфраструктурных кредитов для регионов.
Глава России также предложил выделить еще 20 млрд рублей на очистку рек и внутренних морей страны. По его словам, по нацпроекту «Экология» «уже предусмотрены значительные средства на ликвидацию ранее накопленного ущерба окружающей среде». Путин подчеркнул, что надо нарастить темпы этой работы, в частности по сложным объектам. Президент также заявил, что нужно уделить внимание строительству очистных сооружений на черноморском побережье, в том числе в Крыму.
По поручению Путина 30 млрд рублей направят на развитие среднего профессионального образования. Дополнительные средства предусмотрены на период до 2024 года. Президент отметил, что такое образование «строится и на базе колледжей, и вузов». Деньги пойдут «на обновление материальной базы, на переподготовку преподавателей, мастеров производственного обучения». Путин назвал это «важнейшей задачей», потому что «квалифицированные специалисты рабочих профессий — это опора современной промышленности, сельского хозяйства, транспорта, всех отраслей экономики». Таких людей, по словам президента, в стране не хватает.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Путин назвал кандидатов в первую пятерку списка «Единой России» на выборах.