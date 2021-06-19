Дороги и реки. Куда поручил направить деньги Путин

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости направить дополнительные бюджетные средства сразу по нескольким направлениям. Об этом он сообщил на XX съезде «Единой России» 19 июня.



По словам главы государства, стоит выделить в ближайшие дни 30 млрд рублей на строительство дорог в регионах. На проекты по развитию общественного транспорта в стране направят еще больше — 50 млрд рублей.



Путин отметил, что необходимо вложить средства и в коммунальные сети и другие инфраструктурные объекта. С 2022 года будут поддерживаться региональные проекты по модернизации инженерных систем. На это на первом этапе потратят 150 млрд рублей. До 2026 года будет продлена программа инфраструктурных кредитов для регионов.

