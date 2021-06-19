«Почему-то не видим иммунитет». В Центре Гамалеи признали, что привитые могут заболеть тяжело

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин подтвердил, что специалисты фиксируют заболевания у людей, которые привились российской вакциной «Спутник V», однако проходят они в легкой форме. Об этом он сказал 19 июня в прямом эфире с иммунологом Дарьей Карташевой.



«Когда мы начали отмечать, что появляются сообщения о том, что люди начинают заболевать после вакцинации, провели исследование. Посмотрели, как клиническая картина отличается у тех, кто вакцинировался, от тех, кто не получили вакцину. У последних практически не было легких случаев, это средние и тяжелые, а у тех, кто вакцинировался, в 70% были легкие. Несмотря на то, что вакцина снижает в 10 раз риск заболеть, вероятность того, что в случае заболевания болезнь будет средней степени тяжести, в 14 раз меньше», — сказал он.

