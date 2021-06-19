FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +31
72.22р85.99р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша уик-энда 18-20 июня
15
Печать

«Почему-то не видим иммунитет». В Центре Гамалеи признали, что привитые могут заболеть тяжело

Разработчик «Спутника»: Коронавирус у привитых проходит в легкой форме в 70% случаях

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин подтвердил, что специалисты фиксируют заболевания у людей, которые привились российской вакциной «Спутник V», однако проходят они в легкой форме. Об этом он сказал 19 июня в прямом эфире с иммунологом Дарьей Карташевой.

«Когда мы начали отмечать, что появляются сообщения о том, что люди начинают заболевать после вакцинации, провели исследование. Посмотрели, как клиническая картина отличается у тех, кто вакцинировался, от тех, кто не получили вакцину. У последних практически не было легких случаев, это средние и тяжелые, а у тех, кто вакцинировался, в 70% были легкие. Несмотря на то, что вакцина снижает в 10 раз риск заболеть, вероятность того, что в случае заболевания болезнь будет средней степени тяжести, в 14 раз меньше», — сказал он.

По его словам, многие медицинские учреждения поначалу брали вакцинированных, которым можно было лечиться амбулаторно. «Видимо, думали, что раз вакцинирован и заболел, то, значит, что-то не так. На самом деле их можно было даже не госпитализировать», — добавил Гущин.

Однако люди, которые перенесли болезнь тяжело и при этом были вакцинированы, все же есть. «Мы начали смотреть, кто эти люди. Оказалось, что две трети из этих людей — это люди, получившие только первый компонент. Одна треть — люди, у которых мы почему-то не видим иммунитет», — добавил он.

Ранее, как писала «Фонтанка», глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о том, что в третью волну коронавируса в городе в основном болеют люди от 20 до 40 лет, а риск инфицирования для привитых составляет менее 1%.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

bratvanavsegda
Погодите. А как же "80% населения переносят ковид в лёгкой форме, 15% в средней и тяжёлой, 5% в крайне тяжёлой". А после вакцинации в 70% случаев в лёгкой? Эм, что-то тут не так.
Жаконин
Разработчик: «вакцина снижает в 10 раз риск заболеть».
@
Комздрав: «Риск инфицирования для привитых 1%».

Интересная статистика, видимо, такая же достоверная, как и остальные озвучиваемые данные.
Bombaher
Писали, что только что вакцинированные могут быть заразны и являться переносчиками вируса. Якобы в вакцине вирус не может размножаться. Но!
Третья волна как раз началась после прививания.
Какие мысли?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний