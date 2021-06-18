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Третья волна в Петербурге бьет по людям от 20 до 40 лет. Привитые не болеют в 99% случаев

Комздрав Петербурга раскрыл число оставшихся в городе коек под ковид

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о том, что коронавирус в Петербурге помолодел, прививка очень эффективна. А вот свободных коек стабильно около 5%.

В интервью каналу 78, анонсы которого показали 18 июня, Лисовец рассказал о том, что в Петербурге есть 1 300 коек в «Ленэкспо», из которых 500 свободны, и нет оснований полагать, что в ближайшее время в срочном порядке придется открывать дополнительные, отметил глава комздрава. Но если будет нужно, то есть 450 коек в 8-м павильоне, которые можно развернуть за сутки, а также места в 1–2–3-м корпусах. Всего более 2 000 коек.

По словам Лисовца, тема ИВЛ себя исчерпала на первой волне. В городе менее 200 пациентов подключены к аппаратам, а всего их около 1 000, так что запас кратный.

Глава комздрава добавил, что в основном в Петербурге болеют коронавирусом люди от 20 до 40 лет, а не старики; и, по статистике комздрава, риск инфицирования для привитых менее 1%.

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Комментарии (21)

Karl_Ivanovich
Как всегда - набежали лживые провокаторы, "точно знающие, что прививки не помогают".
Когда уже уголовную ответственность введут за агитацию против вакцинации, с формулировкой "за подстрекательство к массовому самоубийству" ?
Aleksandr SPb
Ну и славненько. Коек достаточно, свободных ИВЛов много. Может пора отстать от людей? Нигде ни разу не носил намордник с начала этой ереси (на входе в метро иногда в период усиления контроля приходилось надевать, сразу за турникетом снимал) и до сих пор жив-здоров. И как так? )
nuga
В Москве врачи говорят,что большинство в больницах-вакцинированные,остальные от них по факту пострадали и сам всплеск связан именно с вакцинированием. Слушать тех,кто гонит прививаться,выворачивая все наизнанку, глупо,это не авторитеты,а загонщики.Касатонов лежал в больнице,рядом вакцинированные сопели,ему веришь,а властям нет,они заинтересованные лица.
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