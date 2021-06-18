Третья волна в Петербурге бьет по людям от 20 до 40 лет. Привитые не болеют в 99% случаев

В интервью каналу 78, анонсы которого показали 18 июня, Лисовец рассказал о том, что в Петербурге есть 1 300 коек в «Ленэкспо», из которых 500 свободны, и нет оснований полагать, что в ближайшее время в срочном порядке придется открывать дополнительные, отметил глава комздрава. Но если будет нужно, то есть 450 коек в 8-м павильоне, которые можно развернуть за сутки, а также места в 1–2–3-м корпусах. Всего более 2 000 коек.



По словам Лисовца, тема ИВЛ себя исчерпала на первой волне. В городе менее 200 пациентов подключены к аппаратам, а всего их около 1 000, так что запас кратный.