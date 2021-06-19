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Под Петербургом такая жара, что прямо на асфальте поджарили яичницу

Дорожники Ленинградской области смогли приготовиться яичницу на сковороде, поставив её прямо на асфальт.

Кадр из видео дорожного комитета Ленобласти
Кадр из видео дорожного комитета Ленобласти
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Как сообщает 19 июня пресс-служба дорожного комитета в своём Instagram, эксперимент провели на ремонтируемом участке дороги Осиновая Роща — Магистральная, который идёт от границы с Петербургом до Дранишников. Сейчас там укладывают верхний слой асфальта. «Сковородка нагрелась за десять минут лучше, чем на огне», — рассказывают в пресс-службе.

В Петербурге сегодня до плюс 31, в Ленобласти — до 32. «Поварам» помогло не только солнце, но и асфальт: при укладке температура покрытия составляет 180 градусов.

Кадр из видео дорожного комитета Ленобласти
Кадр из видео дорожного комитета Ленобласти

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Комментарии (6)

lenten
Там же свежий асфальт, он сам по себе тёпленький.
Franklin_Delano_Roosevelt
бред сивой кобылы, а не новость - горячий асфальт имеет куда большую температуру, чем то, что творится на улице
nuga
У нас на лоджии солнце нагревает термометр больше 40 градусов,но в квартире прохладно,спасибо застройщику ЛСР и его хитрым технологим,живем без кондиционера,хотя повесили две штуки,как въехали в дом,тогда лето было жаркое 38 гр в один из дней было,в Москве торфянники горели.Справляемся потолочными вентиляторами,когда дом сильно перегрет в пик лета.
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