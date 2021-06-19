Как сообщает 19 июня пресс-служба дорожного комитета в своём Instagram, эксперимент провели на ремонтируемом участке дороги Осиновая Роща — Магистральная, который идёт от границы с Петербургом до Дранишников. Сейчас там укладывают верхний слой асфальта. «Сковородка нагрелась за десять минут лучше, чем на огне», — рассказывают в пресс-службе.
В Петербурге сегодня до плюс 31, в Ленобласти — до 32. «Поварам» помогло не только солнце, но и асфальт: при укладке температура покрытия составляет 180 градусов.