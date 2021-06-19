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В Петербурге температура собирается перевалить на четвёртый десяток

В Петербурге ожидается 29–31 градус

Петербуржцы, держитесь. Настают самые жаркие выходные в этом году.

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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 июня в городе малооблачно, ветер умеренный. Температура воздуха с ночных 16–18 поднимется до 29–31 градусов, в прибрежных районах местами до 26.

Синоптическая ситуация сегодня формируется обширным антициклоном, из-за чего температурный показатели вплотную приблизятся к рекордным отметкам, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По области ожидается 27–32 градуса. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы. «Суточный рекорд тепла для сегодняшнего дня составляет +29,8°, установлен он в 1905 году, и сегодня может быть обновлён», — отмечает метеоролог.

Уже в 10 часов утра в Петербурге, по данным «Яндекса», плюс 27–28, что на 9 градусов выше климатической нормы. Холоднее в Курортном районе — там «всего» плюс 25. УФ-индекс приближается к высокому уровню.

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