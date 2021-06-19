По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 июня в городе малооблачно, ветер умеренный. Температура воздуха с ночных 16–18 поднимется до 29–31 градусов, в прибрежных районах местами до 26.



Синоптическая ситуация сегодня формируется обширным антициклоном, из-за чего температурный показатели вплотную приблизятся к рекордным отметкам, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По области ожидается 27–32 градуса. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы. «Суточный рекорд тепла для сегодняшнего дня составляет +29,8°, установлен он в 1905 году, и сегодня может быть обновлён», — отмечает метеоролог.

