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В Ялте недоумевают, откуда на улице после наводнения появился осетр

Ялта после сильных ливней выглядит странно. Вместо автобусов по дорогам ходят КАМАЗы с пассажирами в кузове, а по улицам — человек с рыбой.

instagram.com/andrey_morozovvv/

В социальных сетях распространяются ролики, на которых молодой человек идет по улицам Ялты после стихийного бедствия с осетром в руках. Как рассказали «Фонтанке» 19 июня в справочной службе экскурсионных объектов Крыма, видео может оказаться постановкой.

instagram.com/more.kryma/

Молодой человек рассказывает прохожим, что обнаружил большую рыбу в Графском проезде между машинами. В минуте от проезда расположен Ялтинский крокодиляриум, где наряду с рептилиями есть и рыбы. Он оказался закрыт со вчерашнего дня, и дозвониться до администрации, чтобы узнать, не их ли это «постоялец», не удалось. Однако в справочной службе экскурсионных объектов Крыма «Фонтанке» рассказали, что в крокодиляриуме осетров не держат.

«Думаю, это видео видели уже все. Осетров в крокодиляриуме нет. Они водятся в море, но вода шла в другом направлении. Она была пресной и шла с гор, а в горах осетр не водится. Можно предположить, что это постановочное видео. Мужчина просто купил его где-то», — сказала сотрудница службы.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Ялте после наводнения размыло пляжи. Песок туда теперь будут свозить с карьеров. Меж тем в Крыму объявлено новое штормовое предупреждение.

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Комментарии (1)

dragvs
Сомневаюсь что в Крыму можно купить живого осетра в магазине. Осетров разводят у водопада Учан-Су над Ялтой.
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